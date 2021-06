Tæt på nedlukning: - Utroligt bekymrende

Dragør Kommune har onsdag et testjusteret incidenstal på 279,73. For blot en uge siden havde det ført til automatisk nedlukning, men selv med den nye grænse er kommunen tæt på at blive lukket.

Den seneste uge har kommunen haft 54 nye smittede, og udviklingen bekymrer borgmester Helle Barth (V).

- Det er utroligt bekymrende, siger hun til TV 2 Lorry.

Borgmesteren har ikke en simpel forklaring på, hvorfor smitten er steget pludseligt, og hun kan ikke udpege enkelte begivenheder, som kan have udløst smitten.

Fire skoleklasser på Dragør Skole er blandt andet sendt hjem, efter 11 elever er blevet smittet med covid-19.

Onsdag aften er der indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde, hvor politikerne skal diskutere nye tiltag. Selvom borgmesteren mener, at der er mulighed for at tage flere værktøjer i brug, så forventer hun ikke, at det er nok til at stoppe den nuværende smitteudvikling.

Borgmesteren forventer dermed, at kommunen bliver lukket ned, fortæller hun til TV 2 Lorry.

Allerede i weekenden luftede borgmesteren sin bekymring på Facebook.

'Smittetallene fortsætter med at stige i Dragør, og det er bekymrende. Pas godt på jer selv og hinanden, og bliv testet, brug mundbind, håndsprit og hold afstand', skrev hun.