Tæt på rekord: 'Usædvanligt'

Mens Spanien, Grækenland og Tyrkiet oplever markant lavere temperaturer end normalt på denne årstid, så kan vi i Danmark glædes os over, at forårsvejret for alvor ser ud til at være kommet.

Det er 10-15 grader, solrigt og ikke mindst tørt.

Faktisk har det i marts været overraskende tørt, oplyser DMI.

Siden 1. marts er der kun faldet 2,8 mm. nedbør, og dermed er der langt op til de 40 til 45 mm., der normalt falder.

DMI's meteorolog Frank Nielsen kalder det tørre vejr 'usædvanligt' i en kommentar på vejrtjenestens hjemmeside.

Kan slå rekord

Ser vi det i et historisk perspektiv, så havde vi den tørreste marts måned tilbage i 1969 og i 1918, hvor der begge år kun faldt syv millimeter på landsplan.

'Det bliver spændene om vi slår den rekord i år, for selv om vejret skifter til mere ustadigt og blæsende vejr her i løbet af weekenden, kommer vejret til os fra retninger, der normalt ikke giver store nedbørsmængder', skriver Frank Nielsen.

Særligt i det nordlige Bornholm har det være helt usædvanligt tørt. Ved Hammerodde er der ifølge TV 2-vejret ikke faldet en eneste dråbe i fire uger. Her regnede det senest 23. februar, hvor der faldt 2,8 millimeter.

Tørken får dog umiddelbart ingen konsekvenser, idet februar var den næstmest våde februar-måned, der er målt i Danmark. Det har gjort, at vandmagasinerne har været overfyldte.

Det solrige og tørre vejr ser ud til at fortsætte de kommende dage, og så kan vi forvente en del mere blæst og skyer i weekenden.