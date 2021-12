Tæt tåge over landet: Fly kunne ikke lande

En gruppe rejsende fra Moskva kunne ikke lande i København på grund af for tyk tåge

Tågen ind over Københavns Lufthavn har sendt en flok rejsende fra Moskva på en noget besværlig omvej.

De skulle være landet i København klokken 12.05 søndag, men efter mere end en times cirkulation over Sjælland har de helt opgivet at lande i den danske hovedstad.

Flyet tilhører Aeroflot og flyver under numrene AFL2658 og SU2658.

Deres Boeing 737 har nemlig ikke udstyret i orden til at kunne lande i den tåge, som har taget fat i Københavns Lufthavn.

Det oplyser Naviair, der overvåger det danske luftrum, til Ekstra Bladet.

- Der er registreret en kategori 3 tåge ude i Københavns Lufthavn, og det kan det russiske fly ikke navigere i, siger Jan Eliassen, pressevagt ved Naviair.

Russernes vanskeligheder betyder dog ikke, at vi skal forvente masse aflysninger.

- Vi ser fortsat at fly lander i lufthavnen, og udfordringerne er mere specifikt bestemt til lige netop dette fly fra Aeroflot, siger Jan Eliassen.

Flyets kreative rute ind over Sjælland kan derfor tolkes som et håb om at vejret skulle klare op i København, men det har ikke været tilfældet og de har til sidst måtte opgive.

På Flightradar fremgår det, at det russiske fly cirka kl. 14.14 har landet i Hamborg.