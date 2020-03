Tætpakket lufthavn i København trods advarsler om coronasmitte

Der var tæt pakket i Københavns Lufthavn fredag aften, og der var ikke mange, som holdt to meters afstand til hinanden.

Det er, på trods af at det er den melding, der gentagne gange er kommet fra myndighederne for at begrænse smitte med coronavirus.

Det skriver TV2.

Klokken 18.30 fredag var en journalist fra TV2 i lufthavnen ved bagagebåndene, og her stod flere mennesker tæt op af hinanden.

Det viser billeder, som journalisten har taget i løbet af de ti minutter, vedkommende stod i området.

Journalisten noterede sig i den forbindelse, at der ikke var nogen af de sikkerhedsmedarbejdere eller betjente, som var til stede, der gjorde opmærksom på, at folk stod for tæt.

Pressevagt i Københavns Lufthavn Mikkel Krogh mener, at lufthavnen gør alt, hvad den kan, at forhindre smittespredning.

- Det er synligt overalt, hvad folk skal gøre. Så det er simpelthen folk selv, der ikke respekterer retningslinjerne, siger han til TV2.

Mikkel Krogh fortæller, at der er sat håndsprit op til fri afbenyttelse, at der hænger plakater med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at passagererne ved flere lejligheder bliver bedt om at holde afstand over højttalerne.

Københavns Politi siger, at de betjente, der er til stede, bør henvende sig til de rejsende, der ikke overholder retningslinjerne.

- Vi har en vejledning om, hvordan betjentene skal forholde sig, hvis de ser, at folk står uhensigtsmæssigt. Vi starter indledningsvis med at opfordre dem til at sprede sig. Derefter kan vi give dem et påbud.

- Jeg tænker og håber, at betjentene har haft en dialog med de rejsende. Men folk skal selvfølgelig selv have lov til at hente deres bagage, siger politiinspektør ved Københavns Politi Jakob Vilner til TV2.