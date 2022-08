Tættere på end nogensinde: Står på randen af recession

Det har luret i mørket længe nu.

Men nu ser det ud til at komme før end ventet.

Europa står på randen af en recession.

Sådan skriver Finans, der har samlet en række bankers analyse om fremtiden.

Fra oktober

I Jyske Banks nye prognose ser det sort ud for de kommende måneder for Europa.

Allerede fra oktober i år begynder eurozonens bruttonationalprodukt at falde, og nedturen vil fortsætte minimum til udgangen af juni, skriver Finans.

Derefter vil der følge et kvartal med stilstand efterfulgt af vækst i slutningen af næste år.

- Det vi har set tidligere, har været vand i forhold til, hvad der kommer. Det er derfor også først nu, jeg mener, at vi for alvor står i noget, der kan minde om stagflation i Danmark, siger Niels Rønholt cheføkonom i Jyske Bank til Finans.

Annonce:

Af de europæiske lande vil det være Tyskland og Italien, som bliver hårdest ramt.

For at kunne erklære en recession er det ikke nok, at bnp falder. Der skal også ske en forringelse i aktiviteten i flere dele af økonomien på samme tid.

Las Olsen, cheføkonom i Danske bank regner med, at ledigheden vil stige med cirka halvanden procent herhjemme, som året skrider.

Energikrise

Den største udfordring, som Europa og Danmark står overfor lige nu, er den energikrise, der allerede buldrer derudad.

- Det bliver en hård vinter. Der er ikke nogen tvivl om, at Putin vil bruge gasvåbenet så meget som muligt, og at det bliver dyrt for husholdningerne, siger Helge Pedersen, der er cheføkonom hos Nordea til Finans.

Ifølge Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, kan den buldrende energikrise også forlænge perioden med skyhøj inflation og tvinge Den Europæiske Centralbank til at hæve renten yderligere.

Danske Bank regner med et reallønsfald på næsten 4 procent i år. Det er den værste udhuling af danskernes købekraft siden 1950, skriver Finans.