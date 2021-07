Tag dansk kørekort i en engelsk bybus

Det behøver ikke at være kedeligt at terpe færdselsregler, når man tager kørekort - i Borup kan man gøre det i en gammel dobbeltdækker

Når man får en god ide, så skal man føre den ud i livet. Det gjorde Peter Nygaard Larsen fra Borup på Midtsjælland, og nu har han en gammel engelsk bybus fra 1956 holdende i sin indkørsel. I den har han flere eftermiddage om ugen teori-undervisning for unge, der er ved at tage kørekort. Det er også den, der kører holdene til fx glatbanekørsel og til teoriprøve, når den tid kommer.

- Vi købte huset her sidste år, og min plan var egentlig at bygge et lokale til undervisningen et sted på grunden. Men så fandt jeg den her til salg på nettet, siger han og peger på det store røde køretøj, der lyser noget op der i indkørslen i den lille landsbys hovedgade.

Dobbeltdækkeren er shinet op indvendigt, men den har stadig sit originale, charmerende udseende udvendigt og oprindelige skilte foran. Foto: Per Rasmussen

Kører gerne ud

Bussen kom til Danmark sammen med fire artsfæller for flere år siden, men har fungeret som såkaldt foodtruck, hvorfra der blev solgt thaimad. I november sidste år blev den Peter Nygaard Larsens. Vinteren brugte både han og hans bedre halvdel på at sætte den i stand - ombetrække samtlige sæder, skrue bordplader i, lægge nye gulve, skifte ruder og sætte lærred og projektor op.

I starten af april var både manden og bussen klar til at slå dørene op og byde velkommen til første hold af elever på den utraditionelle køreskole.

På øverste etage af den gamle bus bliver der terpet, når færdselsreglerne skal læres udenad inden teoriprøven. Sæderne er originale, men ombetrukket, så de er bløde og behagelige at sidde i. Foto: Per Rasmussen

- Indtil nu er undervisningen foregået her i indkørslen, men det er meningen, at jeg også skal være udekørende. Hvis man kan samle et hold på 8-10 mennesker, kører jeg gerne ud på Sjælland og underviser. Det kræver bare strøm og et sted, jeg kan parkere bussen, siger han. Det store røde køretøj vejer 7700 kilo, så der skal et solidt underlag til at have den holdende.

Projekt cirkusvogn

Og som om det ikke er nok at have en engelsk dobbeltdækkerbus fra 1956 parkeret i indkørslen, har Peter Nygaard Larsen netop erhvervet sig en cirkusvogn, der tidligere har tilhørt selveste cirkusdirektøren i Cirkus Baldoni. Den skal snart indrettes til førstehjælpskurser, og lige nu er den udstillingsvogn for adskillige gamle og nutidige færdselsskilte.

Peter Nygaard Larsen med det meste af sin nyerhvervede vognpark. Cirkusvognen i baggrunden er seneste anskaffelse. Den skal være rum for førstehjælpskurser. Foto: Per Rasmussen

Selvom det nok kunne give gode oplevelser og masser af opmærksomhed, foregår køretimerne dog ikke i det gamle, charmerende køretøj. På vejene må de unge mennesker nøjes med en Mercedes stationcar og en orange Mini Cooper.

Der er noget at kigge på i Peter Nygaard Larsens indkørsel, hvor både en cirkusvogn i originale farver og den store røde bus holder. Foto: Per Rasmussen

Den kører ikke helt som en ny, men der er masser af nostalgi, dieselduft og larm, når kørelæreren starter motoren i den gamle bus. Foto: Per Rasmussen