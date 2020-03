Tager en karantæne-slapper på båden

Multi-kunstneren og eventmageren Lars Jeppesen tager i den grad en karantæne-slapper på sin båd.

Lars Jeppesen kom under stort besvær hjem fra en vandretur i Marokko forrige tirsdag. Lige siden har han været i karantæne.

- Og det går stille og roligt for sig, lyder det fra den 48-årige eventmager.

Foto: Rene Schütze

Lars Jeppesen bor på tredje år sammen med sin hustru Kamma på den 65 fod lange motorbåd 'Lady Blue', der ligger i havnen i Aalborg. Og det er også her, at eventmageren skal være i karantæne i endnu en uge.

- Det er jo helt specielt at være isoleret fra andre på en båd. Nu ser jeg på verden gennem et koøje. Eller også dagdrømmer jeg. Jeg sætter mig op i styrehuset, og så tager jeg på langfart inde i hovedet. Tankerne driver afsted.

Foto: Rene Schütze

- Fiskeriet skal også genoptages nu. På grund af varmen, kommer silden snart.

Lars Jeppesen har også 'travlt' med at læse om fortidens kæmper, dinosauerne.

- Jeg skal designe en udstilling om de store dyr til Aalborg Zoologiske Have. Det er spændende læsning om fortidens katastrofer. Tænk sig, blomsterne ankom midt i dinosauernes tid. De kom før græsset, beretter Jeppesen i sin hyggelige stue under dæk.

Foto: Rene Schütze

Eventmageren har mistet opgaver i den kommende tid på grund af udbruddet af coronavirus.

- Det er helt OK. Jeg bakker op om Folketingets tiltag. Vi skal prise os lykkelige for, at vi bor i et så velfungerende samfund som det danske. Tænk lige på gadesælgeren i Marokko, som mister alt nu, fordi turisterne bliver væk. Ham er der absolut ingen, der hjælper.

Lige nu har jeg god tid til at tænke over tingene. Jeg glæder mig først og fremmest over, at folk er rykket tættere sammen, selv om de holder afstand. Det er jo også fantastisk, at man vil lave fællessang for dronningen i hele Danmark. Lad os alle bruge tiden til lidt eftertanke, lyder opfordringen fra Lars Jeppesen.