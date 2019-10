Tager livsfarligt selfie på krydstogt

Det kan være livsfarligt at blive opslugt af likes på diverse sociale medier.

I hvert fald hvis man ikke tænker over farerne, når man skal have nye feriebilleder til sin profil. Og netop det blev en kvindelig gæst på et af Royal Carribeans krydstogtskibe bortvist på livstid for, skriver CNN.

Hun valgte at kravle ud på gelænderet af sin balkon for at tage et billede. Kvinden, hvis identitet ikke er offentliggjort, blev opdaget af en medpassager, som valgte selv at snuppe et billede af det livsfarlige stunt.

- Mens jeg var på min balkon, så jeg kvinden klatre op på gelænderet. Det skete så hurtigt. Da jeg ikke vidste, hvad hendes intention var, skyndte jeg mig at kontakte personalet. Hvis jeg ikke havde sagt noget, og hun havde i sinde at hoppe ud, så ville det have været forfærdeligt, sagde medpassageren.

Sat af på Jamaica

Skibets personale fandt senere frem til den kvindelig passager, som blev sat af skibet, da det lagde til havn i Falmouth, Jamaica.

En talsperson fra Royal Caribbean har bekræftet hændelsen over for CNN.

'Tidligere på ugen blev en gæst observeret, imens hun uden tanke for sig selv og sine omgivelser poserede til et foto, imens hun stod på gelænderet til sin balkon. Sikkerhedspersonalet fik nys om dette, hvorfor gæsterne senere blev sat af i Falmouth, Jamaica. Gæsterne har fået livskarantæne på grund af deres opførsel.'