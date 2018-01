Tager sin kones efternavn og bliver lagt for had: - Jeg håber at I begge dør i en trafikulykke

- Hver eneste hade-mail, jeg fik, var fra mænd, men det ironiske var de mænd, der stolt viste billeder frem af deres døtre på det samme sociale medie, som de brugte til at fordømme mig

Dødstrusler er blevet virkeligheden for 30-årige Grant Phillips fra Sydney i Australien. Alt sammen på grund af et efternavn.

Grant Philips er født Grant Davis, men da han giftede sig med sin kone, Jade Philips, i november, valgte han at udskifte sit eget efternavn med sin kones. Det skriver Daily Mail.

Og det har fået flere helt op i det røde felt. Fremmede mænd har blandt andet sendt ham dødstrusler på Facebook og ønsker om, at Grant og hans kone skal dø.

En af beskederne har han delt på sin instagram-profil.

- Hvad er det for en mand, der tager sin kones efternavn? Jeg håber, at du og din luder af en kone, dør i en trafikulykke, så jeres gener ikke kan blive ført videre, står der i beskeden, som Grant har modtaget.

Grant er, ifølge Daily Mail, ked af og forstår ikke, at der er nogle, der gider spilde tid på at skrive den slags beskeder til ham, men det var ikke det eneste han ikke forstår.

- Hver eneste hade-mail jeg fik, var fra mænd, men det ironiske var de mænd, der stolt viste billeder frem af deres døtre på det samme sociale medie, som de brugte til at fordømme mig.

En af beskederne var så forfærdelig, at han sendte den til afsenderens kone, der blev forfærdet over det, hendes mand havde skrevet.

- Manden levede tydeligvis et dobbeltliv på nettet, hvor han generede andre på på nettet og legede lykkelig familie derhjemme, fortæller Grant.

I følge mediet news.com.au, er det ikke kun folk, som Grant ikke kender, der har svært ved at forstå hans beslutning. Også kollegaer har haft svært ved at forstå, hvorfor Grant ville opgive sit eget efternavn til fordel for sin kones.

En af kollegaerne syntes, at det gjorde ham mindre makulin.

- Han syntes, at det demaskuliniserede mig. At det gjorde mig mindre mandig. Jeg synes, at den holdning hører til i fortiden, ikke i 2017, siger Grant.

Grant og hans kone mødte hinanden for 10 år siden, de blev forlovet i 2016 og besluttede sammen, at Grant skulle tage sin kones efternavn. Han understreger, at beslutningen ikke er politisk