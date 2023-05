Taget med bukserne nede: Efterlod flygtninge på det åbne hav

En ny video udgivet af The New York Times viser, hvordan Grækenlands kystvagt indsamler migranter på land, hvorefter de bliver efterladt på egen hånd i en lille oppustelig båd på Middelhavet.

En metode, som Grækenlands regering flere gange har afvist at gøre brug af, og som strider mod både EU-regler og internationale konventioner.

Videoen er optaget af den østrigske nødhjælpsarbejder Fayad Mulla, der ifølge The New York Times de sidste to et halvt år har opholdt sig og arbejdet på den græske ø Lesbos, hvor han har forsøgt at dokumentere, hvordan Grækenland behandler flygtninge.

Det er efterfølgende lykkedes avisen at opsøge flygtningene, der ses på videoen, og som kunne genfortælle samme forløb uden at blive præsenteret for videoen. Flygtningene blev efter hændelserne i videoen samlet op af de tyrkiske myndigheder og fragtet til et asylcenter i den tyrkiske by Izmir.

- Vi forventede ikke at overleve den dag. Da de satte os på den oppustelige båd, gjorde de det uden nåde, fortæller 27-årige Aden, som er en af de personer, der optræder i videoen, til The New York Times.

Nægter

Ifølge avisen har de græske myndigheder gentagne gange nægtet forkert behandling af flygtninge, men har ikke svaret på anmodningen om en kommentar til denne konkrete video.

The New York Times har vist videoen til tre højtstående embedsmænd i EU-Kommissionen, der efterfølgende kommenterede, at de var 'bekymrede' over indholdet af videoen, og at de ville tage sagen op med de græske myndigheder.

EU har tidligere advaret Grækenland om brugen af 'voldelige og ulovlige' metoder ved landets grænser, og ngo'er har fordømt Grækenlands såkaldte pushbacks, hvor de ulovligt sender flygtninge tilbage, som ifølge ngo'erne har ledt til flere dødsfald.

En EU-rapport fra 2022 viste ligeledes, at EU's grænseagentur, Frontex, havde deltaget i mørklægningen af pushbacks.

På trods heraf nægter den græske regering stadig at gøre brug af sådanne metoder.