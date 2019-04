Taget på fersk gerning: Kvinde smider syv hvalpe i skraldespanden

En kvinde blev i sidste uge fanget på kamera, da hun smed en pose med syv levende hundehvalpe, som kun var tre dage gamle, i en fyldt affaldscontainer i Coachella i den amerikanske stat Californien.

Heldigvis blev hvalpene fundet omkring en time senere i den bagende hede, da en person rodede rundt i affaldet i containeren.

Foreningen Riverside County Animal Services offentliggjorde den uhyggelige optagelse, og inden længe gik politiet i gang med at lede efter kvinden.

Mandag lykkedes det politiet at finde frem til 54-årige Deborah Sue Culwell, der blev anholdt foran sit hjem i Coachella.

Det skriver blandt andre CNN.

En skamfuld handling

I kvindens hjem fandt politiet desuden 38 hunde, som 'ikke var i god tilstand', fortæller John Welsh fra Riverside County Animal Services. Han gætter på, at hundene alle er terrier-blandinger.

- Der er ingen undskyldning for at dumpe hvalpe. Især i vore dage, hvor vi og andre sheltere ville være villige til at få disse dyr ud til plejeforældre. Dette var en skamfuld handling, siger Chris Mayer fra foreningen, der sammen med politiet er gået i gang med at bygge en sag mod den 54-årige kvinde.

Han fortæller, at temperaturerne på dagen, hvor hun smed de syv hvalpe i affaldet, var oppe omkring 35 grader celsius, og tror ikke, hvalpene ville have overlevet meget længere, hvis de ikke ved et tilfælde var blevet fundet.

Den nederste hvalp er død

Desværre var det ikke alle syv hvalpe, der formåede at overleve den meget hårde start, kuldet fik på livet.

Den mindste af hvalpene døde mandag, mens den var i pleje hos en frivillig.

- Hun sagde, at den lille måske har været i bunden af posen, da kvinden smed hvalpene i affaldscontaineren, og muligvis kom den sig aldrig over det traumatiserende øjeblik, siger Riverside County Animal Services i dag til ABC.

- Han var bare så svag og holdt ud så længe, han kunne. Da jeg fik ham, var han bleg og udmattet, så jeg tror, at han var 'puden', der reddede sine søskende, da kvinden smed dem i posen, skriver den frivillige hundeplejer ifølge ABC i et hjerteskærende opslag på Facebook.

Se videoen af kvinden, der smider hvalpene i en affaldscontainer, i toppen af artiklen.