Taiwan: Kina simulerer angreb

Kina simulerede lørdag at angribe Taiwan, lyder det fra taiwanske myndigheder

Både kinesiske kampfly og krigsskibe har lørdag udført militærøvelser, der skulle simulere et angreb på øen Taiwan.

Sådan lyder det nu fra myndighederne i Taiwan ifølge Reuters.

Det skulle komme som et led af Kinas respons på formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosis, besøg til Taiwan.

Direkte efter Pelosi landede i Taiwan, begyndte kinesiske kampfly af krydse ind i Taiwans luftrum som en direkte reaktion på besøget, de allerede flere dagen inden begyndte at fordømme.

Krydser 'linjen'

Nu tyder det dog på, at Kina har taget konflikten skridtet videre.

Taiwans forsvarsministerium siger nemlig nu, at kinesiske krigsskibe og kampfly har udført missioner i Taiwan-strædet, hvoraf dele af materiellet har krydset 'midterlinjen', der fungerer som en uofficiel 'buffer' imellem Kina og Taiwan.

Som respons har Taiwan sat flere fly i luften for at skræmme Kina væk. I alt siger forsvarsministeriet, at der var tale om 20 kinesiske fly og 14 kinesiske skibe.

Flere øvelser

De nye kinesiske militærøvelser begyndte torsdag, og står til at skulle slutte søndag. Øvelserne - hvoraf én af dem ifølge Taiwan skulle simulere et angreb - har været centreret på seks området omkring øen.

Kinesiske myndigheder har selv udtalt, at de er i gang med at teste landets land- og vand-angrebs kapaciteter.

- Kinas militærøvelser har ensidigt ændret den nuværende situation i regionen og alvorligt skadet freden i Taiwanstrædet, lyder det fra Taiwans forsvarsministerium.