Taj Mahal åbner for turister efter måneders nedlukning

Efter flere måneder, hvor besøgende har været forment adgang på grund af coronapandemien, genåbner det verdensberømte indiske mausoleum Taj Mahal mandag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Taj Mahal, der ligger i byen Agra, er Indiens mest populære seværdighed. Ifølge AFP sker genåbningen for at vise, at livet i Indien er 'tilbage til det normale' og for at få sparket turismen og landets økonomi i gang igen.

Taj Mahal lukkede i marts sammen med store dele af det indiske samfund, da coronavirusset gjorde sit indtog.

Siden er flere end 5,4 millioner indere konstateret smittede med coronavirus ud af en befolkning på 1,3 milliarder indbyggere.

Smittespredningen er dog langtfra nul, og hver dag registreres omkring 1000 nye coronatilfælde og flere end 1000 coronarelaterede dødsfald.

Derfor bliver der også en række restriktioner, som de besøgende skal rette sig efter.

Der kommer til at være en begrænsning på 5000 mennesker om dagen, der kan besøge mausoleet. Det er en fjerdedel af det gennemsnitlige antal besøgende på en dag. Syv millioner besøger i gennemsnit Taj Mahal i løbet af et år.

Derudover vil der være krav om afstand, og man skal have taget sin temperatur, før man kan komme ind.

Det var ellers planen, at Taj Mahal skulle åbne dørene for besøg allerede i juli. Men på grund af risikoen for coronasmitte blev det udskudt.

Efter flere måneder med omfattende restriktioner, har Indiens præsident, Narendra Modi, de seneste måneder lettet på restriktionerne. Mange togstrækninger og indenrigsflyvninger samt markeder og restauranter er genåbnet.