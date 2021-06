Tak til regnen: Sankthans er reddet

Der er ingen begrænsninger for brug af åben ild til sankthans

På grund af de seneste dages regnvejr, der har spredt sig over store dele af landet, vurderer Danske Beredskaber ikke, at det bliver nødvendigt med et afbrændingsforbud til sankthans på onsdag.

Det oplyser Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen lyder det videre:

'Ligesom de nyeste prognoser frem mod onsdag også er gode i den henseende. Samtidig er der hos beredskaberne et for årstiden normalt aktivitetsniveau for bekæmpelse af naturbrande, og altså ikke en markant stigning på den front.'

Det vil sige, at der ingen begrænsninger er for brug af åben ild landet over.