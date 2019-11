Takeaway-gigant: Nogle bude spekulerer i snyd

Takeaway-succesen Wolt buldrer frem med en omsætning på en kvart milliard, men nu indrømmer Wolts direktør, at firmaet har oplevet, at nogle madbude spekulerer i ikke at betale skat

Torsdag turnerede takeaway-succesen Wolt rundt i flere danske medier, hvor det fremgik, at firmaet det seneste år har haft en omsætning på hele 250 mio. kroner.

Men Wolts madbude er selvstændige og ikke lønmodtagere. Det betyder, at madbudene selv skal indberette den skat, de skal betale.

Det har Berlingske tidligere beskrevet.

Og nu indrømmer Wolts danske direktør, Søren Meier Svendsen, i et interview til Ekstra Bladet, at virksomheden har oplevet, at nogle madbude spekulerer i ikke at betale skat.

- Vi har stoppet nogle, fordi vi hørte, at der blev spekuleret i, at det kunne man da nok lade være med, siger han til Ekstra Bladet.

- Hvor mange har I stoppet?

- Det har jeg ikke et tal på, siger direktøren til Ekstra Bladet.



Søren Meier Svendsen har ikke et præcist svar på, hvor længe de madbude, der spekulerede i ikke at betale skat, har kørt for Wolt. Men hans bud er, at det var kort, fordi Wolt blev mistroiske i opstarten.

Så store er Wolt Wolt har været i Danmark siden 2017 og er oprindeligt stiftet i Helsinki i 2014. Via Wolts app eller hjemmeside kan brugeren bestille mad hos udvalgte restauranter. Ifølge Berlingske er Wolt repræsenteret i 53 byer i 15 forskellige lande. I Danmark findes Wolt i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus. Ifølge Wolt bliver 80 procent af maden bragt ud på cykel af de mere end 3.500 madbude.

Ekspert: Modellen er udfordret

Ifølge Henning Boye, der er skatteekspert og chefkonsulent i BDO, har Wolts forretningsmodel en udfordring i forhold til madbudenes skat.

- Wolt repræsenterer en ny aktivitet og en ny måde, der er udfordret på det med, hvordan man får styr på skatten, siger han til Ekstra Bladet.

Det skyldes ifølge Henning Boye, at madbudene ikke er ansat som lønmodtagere, men i stedet er ansat som selvstændige. Det betyder, at de selv skal indberette den skat, de skal betale. Det kan give udfordringer, især fordi mange af Wolts bude er udlændinge, der ikke kender det komplicerede danske skattesystem, forklarer han til Ekstra Bladet.

Wolt: Deres ansvar at betale skat

Ifølge Wolts direktør er madbudene ansat som selvstændige, fordi det giver større fleksibilitet.

- Den korte forklaring er, at vi har forsøgt at efterkomme den efterspørgsel, der i sidste ende er, siden vi kom ind på markedet i Danmark for to et halvt år siden. Så vi er gået efter den mest muligt fleksible model, og den har vi fundet her. Så er vi er godt klar over, at der er nogle ting, der ikke automatisk følger med i den model. Det er det, vi arbejder på nu at sikre bedst muligt, siger Wolts direktør, Søren Meier Svendsen, til Ekstra Bladet.

- Der er ikke noget økonomisk incitament i det? Det er ikke, fordi I sparer penge ved at ansætte dem som selvstændige kontra at ansatte dem som lønmodtagere?



- Vi spekulerer ikke i, at det skal være for at spare penge andet end i den forstand, at vi gerne vil have mulighed for ret fleksibelt at kunne sikre, hvornår er det, der er mulighed for, at kurerer (madbude, red.) er ude at køre.

- Så det ville være helt umuligt for jer at ansætte dem som normale lønmodtagere?

- Tanken om, at det skulle være sådan et 37 timers job …

- Det behøver det jo ikke at være for at være lønmodtager?

- Nej, men det er tit det, folk mener med at være ansat som lønmodtager. Jeg siger ikke, at det er umuligt, at vi en dag ender med at ansætte dem, men så ved jeg også, at der er nogle kurerer, som ikke vil køre med os.

- Der er en gruppe mennesker, der godt kan lide at være sig selv. De kan godt lide at bestemme, hvor meget og hvornår de kører. De kan godt lide at få alle pengene udbetalt for eksempel, og at vi ikke lægger fra til feriepenge eller betaler til et pensionsselskab eller lignende. De får det hele i hånden. Og så er deres ansvar at spare op til deres ferie.

- Og betale skat?

- Det er selvfølgelig også 100 procent deres ansvar at betale skat. Hvis vi har nogen fornemmelse af, at der er nogle, som ikke gør det, så kører de ikke længere for os.

Ifølge Søren Meier Svendsen bliver nye madbude orienteret om, hvordan det danske skattesystem fungerer. Derudover fremgår det på madbudenes betalingsoversigt, hvor meget de skal betale i skat, og Skattestyrelsen får besked på, hvor mange penge det enkelte madbud har fået udbetalt.