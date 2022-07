Takker ja til tilbud: Nu vil de hente strandede gæster hjem

Der er håb for de danske turister, som lige nu er strandet i udlandet på grund af pilotstrejken i SAS.

Pilotforeningerne i SAS Pilot Group har nemlig stillet et forslag til SAS om at gøre en undtagelse fra strejken for at få charterturister hjem.

Det skriver Svensk Pilotforening ifølge norske NRK i en pressemeddelelse.

'Nogle af vores destinationer er utilgængelige og mangler andre muligheder for at rejsende kan komme hjem. Situationen risikerer at blive uholdbar for vores charterrejsende i tilfælde af en længere strejke, og derfor rækker vi en hjælpende hånd ud', skriver foreningen således.

- Vi føler et stort ansvar over for vores passagerer, siger pilotforbundets svenske formand Martin Lindgren til Aftonbladet.

Artiklen fortsætter under billedet

Martin Lindgren er formand for den svenske pilotforening. Foto: Chris Anderson/Ritzau Scanpix

SAS er med

De foreslår ifølge det norske medie, at undtagelsen skal gælde i flere uger.

De skriver videre, at de dog ikke er villige til at flyve nye passagerer til destinationerne. Så skal SAS tilbage til forhandlingsbordet.

Som modydelse for at flyve rejsende hjem vil de have, at SAS skal trække deres lockout af piloterne tilbage.

Det er man med på hos SAS. Det har nemlig førsteprioritet at hjælpe kunderne, fortæller pressechef i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, til Ekstra Bladet:

- Jeg tager det faktisk lidt som en fornærmelse. Vi har tryglet og bedt dem om at gøre en undtagelse og hente vores strandede gæster hjem flere gange. De har sagt nej hver gang. Nu, hvor rejseselskaber som Apollo har sat dem under markant pres, vil de pludselig gerne flyve nogle flyvninger, siger hun og fortsætter:

- Vi er naturligvis super-glade for, at vi endelig kan gøre noget for at hjælpe vores passagerer. Det er det vigtigste for os. Men jeg vil gerne understrege, at det er bizart, at de flyver tomme fly ned for at hente passagerer, så vi ikke kan flyve passagerer, som gerne vil på ferie, til deres destinationer.

Alexandra Lindgren Kaoukji oplyser videre, at man uden tøven har takket ja til tilbuddet.

- Selvfølgelig. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores passagerer.

Mangler endeligt go

Hun understreger dog, at SAS er dybt skuffede over pilotforeningerne i SAS Pilot Group. SAS forventer, at de første fly letter for at hente feriegæster fredag.

De kan ikke komme tidligere afsted, fordi 250 flymekanikere onsdag gik i sympatistrejke med piloterne, forklarer hun.

De flymekanikere er under fagforeningen Dansk Metal, som lige nu er den sidste part, der mangler at give sit endelig go for, at aftalen er helt i hus, fortæller SAS' pressechef.

Efter piloterne varslede en strejke, varslede SAS en lockout af piloterne som modsvar. På grund af strejkevarslet havde det dog tæt på ingen praktisk effekt.

Da strejken trådte i kraft, aftalte SAS og piloterne, at alle SAS-fly ville blive fløjet hjem til deres base med passagerer.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Dansk Pilotforening.

Er dine ferieplaner blevet påvirket af SAS-piloternes strejke kan du læse om dine muligheder her.

Ekstra Bladet følger sagen.