Taleban: Selv mannequinerne skal dækkes til

Taleban dækker kvindelige mannequiners ansigter til med plastikposer i Afghanistan. Oprindeligt ville de helt have fjernet mannequiners hoveder

Hvis man skal ud og shoppe lidt tøj i Kabul, bliver man ofte mødt af et mystisk syn i forretningerne med kvindetøj.

De kvindelige mannequiner har nemlig fået dækket deres ansigter med for eksempel sorte skraldeposer, sølvpapir og stofposer.

Taleban kræver nemlig, at man ikke viser mannequinernes ansigter. Det skriver nyhedsbureauet AP.

De tildækkede mannequiner beskrives som skræmmende og et stærkt symbol på Talebans undertrykkelse af de afghanske kvinder. En af de handlende kvinder, med fornavnet Rahima, udtaler sig om det til AP:

- Når jeg ser dem, føler jeg, at disse mannequiner også er fastlåst og fanget, og jeg får en følelse af frygt, sagde kvinden til AP.

Hovederne skal dækkes til, kræver Taleban. Kvinders rettigheder er under stærkt pres i Afghanistan. Foto: Ebrahim Noroozi/Ritzau Scanpix

Symbol på undertrykkelse

Taleban baserer deres ordre om de kvindelige mannequiner på en streng fortolkning af islamisk lov.

Den forbyder statuer og billeder af den menneskelige form, da de kunne tilbedes som idoler. Samtidig passer det også ind i Talebans kampagne for at tvinge kvinder ud af offentligheden, beretter AP.

Oprindeligt krævede de, at mannequinerne helt fik fjernet deres hoveder.

En Taleban kriger holder vagt, mens en kvinde stirrer på ham på gaden i Kabul. Taleban fortsætter med at indskrænke kvinders rettigheder i Afghanistan. Foto: Ebrahim Noroozi/Ritzau Scanpix

Taleban genvandt magten i Afghanistan i august 2021.

Dengang lovede lederne, at de ikke ville genindføre de samme ekstreme muslimske regler og love, som kendetegnede styret før amerikanernes invasion i 2001.

Men siden magtovertagelsen er der kommet skræmmende nyheder ud fra Afghanistan. Specielt kvinders rettigheder er under hårdt pres, og mange af de tidligere love og regler er på vej tilbage.

Kort før jul forbød Taleban kvinder at gå på universitetet og mange unge piger må stadig ikke gå i skole.

Mange piger og kvinder må ikke gå i skole eller på uddannelse i Afghanistan. Her er det en 'undergrunds-skole', der underviser pigerne i smug. Foto: Ebrahim Noroozi/ Ritzau Scanpix

Piskes offentligt

Nogle kvinder har forsøgt at demonstrere mod Talebans langsomme, men sikre, tilbagerulning af deres rettigheder. Flere af dem er blevet pisket offentligt.

I november kom det frem, at Taleban har genindført piskning i deres sharia-baserede retssystem.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch skriver i deres årsrapport for 2022, at store dele af de afghanske kvinders grundlæggende menneskerettigheder er under hårdt pres.

Der er forbud eller strenge restriktioner på blandt andet ytringsfrihed, bevægelse, arbejde og uddannelse.

Situationen påvirker stort set alle kvindernes rettigheder, herunder retten til liv, levebrød, husly, sundhedspleje, mad og vand, skriver Human Rights Watch.

En mannequins hoved er dækket til i en forretning i Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi/Ritzau Scanpix

På gaden i Kabul er de tildækkede mannequiner, med plastikposer over hovedet, blevet et stærkt visuelt bevis for Talebans kamp mod kvinderne.

- Jeg føler, at jeg ser mig selv bag disse butiksvinduer: En afghansk kvinde, der er blevet frataget alle hendes rettigheder, udtaler Rahima til AP.