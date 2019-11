Taler perfekt dansk: De vil snyde dig for gigant-beløb

Når ens bank ringer, tager man som regel telefonen.

Og har man en person i den anden ende, der udgiver sig for at være rådgiver for din bank, kan det måske få paraderne til at falde.

Den troværdighed udnytter en række svindlere i øjeblikket med en udspekuleret metode til at flå din konto, advarer Nets.

- Vi har set det siden i sommer, og svindlerne taler perfekt dansk.

- De har brugt nogle redskaber til at 'spoofe' telefonnummeret, så det ligner, at det er din bank, som ringer, siger Sune Gabelgård, der er chef for svindelbekæmpelse i Nets, ifølge DR.

Særlig engangskode

I telefonen lyder det, at svindleren har i sinde at annullere en overførsel, og at forbrugeren dernæst vil modtage en engangskode - en såkaldt 3d-sms.

Engangskode på sms En 3d sms bruges som en ekstra sikkerhedsløsning, når de handler på nettet. Ved tilmelding til en netforretning tilknytter du med NemID dit mobilnummer til dit betalingskort. Når du, efter endt tilmelding, modtager en engangskode via SMS på din mobiltelefon, skal du taste koden ind på det skærmbillede, som kommer frem i forbindelse med din handel. Derefter kan du afslutte handlen i netbutikken. Løsningen sikrer identifikation af den person, der foretager handlen på nettet. Problemet er dog bare, at hvis svindlere i forvejen har adgang til dit kortnummer, så vil de ved hjælpe af engangskoden have ubegrænset mulighed for at handle på nettet fra din konto. Kilde: Nets.

Såfremt den kode havner hos svindleren, er skadet sket. Ens betalingskort bliver nemlig registreret i en app, der kan bruges til betaling. På den måde kan svindleren benytte appen som betaling på forbrugerens regning.

- Det kan løbe op i rigtig mange tusind kroner - potentielt alle pengene på din konto, siger Sune Gabelgård, der fortæller, at Nets har registreret mindst 20 sager om denne form for svindel, men at man regner med, at der er et stort mørketal.

For Nets er det gode råd, at man aldrig må afsløre de engangskoder, man får tilsendt. Og så skal man kun indtaste koden i forbindelse med et køb, man selv foretager.

