Taliban forbyder barberer at trimme skæg

Frisører i Afghanistan risikerer at havne i problemer, hvis de trimmer kunders skæg, fordi det vil været et brud på Taliban-bevægelsens tolkning af islamisk lov. Det skriver det britiske BBC.

Taliban har forbudt frisører i Helmand-provinsen at klippe eller trimme kundernes skæg, og samme besked har nogle frisører i hovedstaden Kabul fået. Enhver, som overtræder forbuddet, vil blive straffet.

'Ingen har ret til at klage', skriver Taliban i en besked, som BBC har set.

- Krigerne bliver ved med at komme og beordre os til at stoppe med at trimme skæg. En af dem sagde til mig, at de kan sende forklædte inspektører for at afsløre os, siger en barber i Kabul.

En anden person, som står bag en af hovedstadens største frisørsaloner, bekræfter, at styret holder øje med barberer.

Han har modtaget opkald fra en person, der hævder at være regeringsansat, som gav ham besked om at 'holde op med at efterligne den amerikanske stil' og hverken klippe eller trimme kunders skæg.

Da bevægelsen i august kom til magten i Afghanistan var det med løfter om, at den nye regering ville være mindre streng end forrige gang, gruppen regerede landet fra 1990'erne til 2001.

Dengang var der forbud mod frisurer, der blev anset for at være inspireret af moden i vestlige lande, og Taliban krævede også, at flere mænd lod skægget gro.

Efter at Taliban blev afsat i 2001, blev det ifølge BBC mere populært at være glatbarberet.

Men Taliban har allerede straffet modstandere hårdt. Lørdag blev fire lig hængt til offentlig skue fra kraner i Herat, viste billeder fra byen.

Hændelsen anses som et tegn på, at Taliban kan være på vej tilbage til nogle af tidligere tiders tiltag.