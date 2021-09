Taliban hævder at have fuld kontrol over Panjshirdalen

Efter modstridende oplysninger søndag om status på kampene i Panjshirdalen i Afghanistan siger en talsmand for Taliban mandag morgen, at gruppen har fuld kontrol over dalen.

Talsmand Zabihullah Mujahid annoncerer nyheden i et tweet.

- Panjshir-provinsen, der var fjendens sidste højborg, er fuldstændig erobret, står der blandt andet.

- Med denne sejr er vores land omsider helt ude af krigens hængedynd, og vores folk kan leve fredeligt og lykkeligt.

Ifølge Zabihullah Mujahid blev en række 'oprørske bandemedlemmer' nedkæmpet i Panjshirdalen, mens resten 'flygtede'.

I samme ombæring hævder talsmanden, at Taliban ikke har i sinde at udsætte indbyggerne i Panjshir-provinsen for nogen form for forskelsbehandling som følge af modstanden.

Afghanistans Nationale Modstandsfront (ANM) har den seneste tid kæmpet mod Taliban i området, og det vil den fortsætte med.

Det siger gruppen mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

ANM oplyser, at den er til stede på 'strategiske positioner', og at 'kampen mod Taliban og gruppens allierede vil fortsætte'.

Der menes at bo mellem 150.000 og 200.000 mennesker i Panjshirdalen.

Billeder på sociale medier mandag morgen viser Taliban-medlemmer, der står foran porten til Panjshir-guvernørens bosted.

Panjshirdalen nord for Kabul er det sidste distrikt, hvor politiske ledere åbent har kæmpet mod Talibans magtovertagelse i landet.

De seneste dage er der blevet meldt om intensiverede kampe i området.

Søndag hævdede Taliban at være gået ind i distriktshovedstaden Bazarak efter at have overtaget de omkringliggende områder.

Modstandsstyrken ANM ledes af Ahmad Massoud. Den består af dele af den tidligere afghanske regeringshær, specialstyrker og lokale militser.

Taliban overtog Kabul 15. august, efter at den vestligt støttede regering kollapsede, og præsident Ashraf Ghani flygtede.