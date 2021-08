Taliban indtager Kabul: Nu skal kvinder males væk

Søndag 15. august indtog Taliban Afghanistans hovedstad, Kabul. Kort efter begyndte de efter sigende at male reklame-billeder af kvinder over

Vægfacader med store reklame-billeder af kvinder med løst hår og hvide bryllupskjoler bliver nu malet over i Afghanistans hovedstad, Kabul, viser et billede fra Twitter.

Billedet er taget af journalisten Lotfullah Najafizada, som er chef og journalist ved Tolo News - en afghansk tv-station.

Taliban havde ikke nået at være i hovedstaden i mere end en dag, før byen kunne mærke bevægelsens reaktionære tendenser. Overmalingen ses som en symbolsk handling, som mange havde frygtet, da det vidner om en kommende tid, hvor der vendes tilbage til ekstrem kvindeundertrykkelse.

Den afghanske præsident, Ashraf Ghani, har forladt landet i hast. Mens der nu er indsat en midlertidig afghansk regering, som er ledet af Taliban-lederen mullah Abdul Ghani Baradar.

Tilbage til kvindeundertrykkelse

Det kommer ikke som en overraskelse, at Taliban ikke tolererer billeder af kvinder i hvide kjoler med bare arme og løst hår. Inden 2001, da Taliban styrede landet, måtte kvinder ikke gå ud uden mandlig eskorte, de måtte ikke studere eller arbejde og vise ankler, og utroskab udløste stening.

En hverdag, afghanske kvinder kan se frem til at gå i møde igen, efter Taliban har taget kontrollen. Det er endnu uvist, i hvilket omfang Taliban vil vende tilbage til de eksakte regler som inden 2001.

Fredelig overtagelse

Indtil videre er Talibans overtagelse gået forholdsvist stilfærdigt. Den afghanske regering har overgivet magten fredeligt. Ikke desto mindre er der opstået kaos i byen, hvor man på video kan se folk, der panisk prøver at komme ud af byen gennem lufthavnen.

Fordi Talibans erobring er gået så hurtigt, er der mange, som ikke har nået at flygte ud af landet. De tilstedeværende amerikanske soldater i lufthavnen har været nødt til at affyre varselsskud for at prøve at få kontrollen over den paniske menneskemængde.