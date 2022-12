Taliban nægter kvinder adgang til universiteter

Taliban-regeringen i Afghanistan vil ikke længere lade kvindelige studerende få adgang til landets universiteter.

Undervisningen af dem er indstillet på ubestemt tid, bekræfter en talsmand for det afghanske undervisningsministerium tirsdag.

I et brev giver Taliban både private og offentlige universiteter ordre til med omgående virkning at 'suspendere undervisningen for kvindelige studerende indtil videre'.

Det er mindre end tre måneder siden, at tusindvis af afghanske piger og kvinder var til optagelsesprøver på universiteter over hele landet.

Mange af dem havde et ønske om at læse til læge eller ingeniør.

Men Taliban indførte en lang række restriktioner på, hvilke fag der er tilladt for kvinder. Blandt andet blev det udelukket, at kvinder kunne læse økonomi, landbrug eller blive ingeniør eller dyrlæge.

Andre fag som journalistik er stærkt begrænsede for kvindelige studerende.

I forvejen har Taliban forbudt piger at studere på gymnasieniveau. Det har i høj grad påvirket optaget af kvindelige studerende på universiteterne.

Da den islamistiske bevægelse tog magten i Afghanistan i august 2021, blev landets universiteter tvunget til at kønsopdele klasseværelser og indgange.

Kvinder måtte kun modtage undervisning af kvindelige lærere eller ældre mænd, lød en af Talibans nye regler på det tidspunkt.

Siden er de afghanske kvinders rettigheder lidt efter lidt blevet indskrænket.

I november meddelte Taliban-styret, at kvinder ikke længere må komme i parkerne i landets hovedstad, Kabul. Regeringen hævder, at de strenge islamiske love ikke bliver fulgt der, skriver BBC.

Det seneste tiltag om at forbyde kvinder at læse på universiteter vækker opmærksomhed internationalt.

USA og Storbritannien fordømmer beslutningen, der kom samtidig med, at FN's Sikkerhedsråd er samlet i New York for at tale om Afghanistan.

- Taliban kan ikke forvente at blive et legitimt medlem af det internationale samfund, før de respekterer alle afghaneres rettigheder, særligt kvinders og pigers menneskerettigheder og grundlæggende frihed, siger USA's viceambassadør ved FN, Robert Wood, ifølge Reuters.

Talibans regering er ikke anerkendt i det internationale samfund.

Flere udenlandske regeringer, blandt andet i USA, har understreget, at netop pigers og kvinders adgang til uddannelse er et helt grundlæggende krav, hvis de sanktioner, der er rettet mod Taliban, skal lempes.