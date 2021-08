Taliban på magten: - Borgerkrig på vej

For mange grupperinger med modstridende interesser i Taliban kombineret med en slunken pengekasse betyder formentlig, at en borgerkrig snart er under opsejling, mener ekspert

Den sidste amerikanske soldat har forladt Afghanistan.

Dermed er et egenrådigt Taliban tilbage på magten efter 20 år. Men det er ikke et stærkt og forenet Taliban, som nu skal til at lede et land, der fra den ene dag til den anden har fået lukket for den massive pengestrøm fra Vesten.

Faktisk kan det meget vel snart ende i kaos for talibanerne, vurderer ekspert.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Første opgave for Taliban ligger nord for Kabul i Panjshir-provinsen, hvor oprørere stadig holder stand. Foto: Ahmad Sahel Arman/Ritzau Scanpix

Ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakadamiet, venter der nemlig Taliban en stor opgave i at få styr på de interne linjer.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at der bliver fred og ro i Afghanistan. En ting er oprøret i Panjshir, en anden ting er Islamisk Stat Khorasan, der har udført terrorangreb, men det største problem for Taliban ligger faktisk internt i bevægelsen. Den er bygget op på mange undergrupperinger, som godt kunne blive enige om at køre et oprør mod en fælles fjende, siger han og fortsætter:

- Nu skal de til at reagere i fredstid og finde en fælles linje. Når man ser på, hvordan de her grupperinger er stykket sammen, har man alt fra de pragmatiske karrierepolitikere, som har bosat sig i Doha, så har man de hardcore krigere, og indimellem det har man væbnede militser, kriminelle netværk og lokale krigsherrer, som kun har været i det her, fordi det gavnede dem.

David Vestenskov forventer, at alle de modstridende interesser snart vil udvikle sig til blodig konflikt.

- Som jeg ser det, er der en borgerkrig på vej, og jeg er ikke sikker på, at det bliver en lille en. For ud over de mange grupperinger er der også den store skare af tidligere medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, som nu er arbejdsløse. De skal på et tidspunkt også have løn, for når folk først begynder at mangle mad, er der oprør. Så gælder det bare om ren overlevelse, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En stor del af de 300.00 tidligere afghanske sikkerhedsstyrker er nu arbejdsløse. Foto: Hoshang Hashimi/Ritzau Scanpix

Pengekassen snart tom

Men de mange milliarder, som Vesten har spyttet i Afghanistan, er nu ligesom Vestens soldater forsvundet som dug fra solen. Dermed er Taliban i alvorlige pengeproblemer.

- Nu skal de ikke kun køre en oprørsbevægelse, nu skal de køre en sundhedssektor, en uddannelsessektor og alle mulige andre ting, og selvom det bliver på et minimum, er det nogle helt andre beløb, vi snakker om. På et tidspunkt løber de tør for penge, og så begynder folk at blive utilfredse og søge andre arbejdsgivere.

- Man har sektorer i Afghanistan, hvor 70-90 procent har været finansieret af Vesten. Den pengestrøm er væk, og lige nu lever man så på resterne, men her hen over de næste par uger vil vi se, at Afghanistan pludselig begynder at mangle rigtig mange ting, så de store problemer starter for alvor nu for Taliban, påpeger David Vestenskov.

Foruden de interne problemer i Taliban har bevægelsen også et andet stort problem på hånden med oprørsprovinsen Panjshir.