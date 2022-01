Taliban på vej til Norge

En delegation fra Taliban sidder netop nu i et privatfly med kurs mod Norge, hvor de skal forhandle om nødhjælp

For første gang siden Taliban overtog magten i Kabul, er en delegation på vej til Vesten. Det skriver flere norske medier lørdag.

Delegationen skal efter sigende forhandle om nødhjælp til Afghanistan, som står over for en humanitær krise. Ifølge det norske medie VG skal møderne foregå over tre dage, og det første finder sted søndag.

En talsperson for Taliban ved navn Abdul Qahae Balkhi har lørdag delt tre billeder på Twitter, hvor man ser delegationen om bord på det privatfly, der skal fragte dem til Norge.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Taliban-talsmand Abdul Qahae Balkhi

I opslaget skriver han, at de under deres besøg skal afholde møder med repræsentanter fra forskellige lande og en række afghanere om humanitær bistand samt politiske, uddannelsesmæssige og økonomiske spørgsmål.

Han skriver i et andet opslag på det sociale medie, at det er den fungerende udenrigsminister Mawlawi Amir Khan Muttaqi, der står i spidsen for den delegation, der er på vej til den norske hovedstad Oslo.

VG har fået bekræftet fra det norske udenrigsministerium, at 'Norge har inviteret repræsentanter fra Taliban til Oslo fra 23. til 25. januar til møder med norske myndigheder, repræsentanter for det internationale samfund og andre afghanere med baggrund fra landets civile baggrund'.

VG skriver desuden, at det norske udenrigsministerium ikke har ønsket at kommentere på, hvorvidt Taliban-delegationen nu er på vej, og hvornår de lander på norsk jord. De ønsker heller ikke at oplyse, om norske myndigheder har sendt flyet.