Talibans ordre: Fra lørdag er det slut

Er man er kvinde i Afghanistan, skal man dække sit ansigt til, hvis man optræder på TV. Det skriver BBC.

Det er Taliban, ordren kommer fra, og den kommer to uger efter, alle kvinder i Afghanistan blev beordret til at bære ansigtsslør offentligt eller risikere straf.

Dekretet træder i kraft d. 21. maj. En talsperson fra Taliban siger, det er bare et 'råd', og det er ikke klart, hvad der vil ske med de, som ikke følger det, skriver Reuters.

Det er ikke kun ordren om tildækning af ansigtet, der for nylig er blevet aktuelt i Afghanistan.

Kvinder har også forbud mod at rejse uden en mandlig værge og gymnasier er lukket for piger.

Explainer: Talibans historie & Afghanistans fald Se historien om Taleban og Afghanistans fald.

Indirekte pres

En kvindelig afghansk journalist, der ønsker at forblive anonym, har fortalt til BBC, at hun var blevet chokeret over de seneste nyheder. Hun arbejder for en lokal TV-station i hovedstaden Kabul.

- De lægger indirekte pres på os for at stoppe os med at præsentere på TV, siger hun.

- Hvordan kan jeg læse nyhederne med min mund tildækket? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu - jeg skal arbejde, jeg er min families forsørger.

Kritiseres

Beslutningen er blevet kritiseret heftigt på blandt andet Twitter, hvor mange kalder det endnu et skridt fra Talibans side for at fremme ekstremisme.

Den private Shamshad-nyhedskanal postede et billede af sin nyhedsvært iført en maske, og andre lignende billeder bliver delt på sociale medier.

Det er ikke første gang, Taliban tvinger kvinder til at dække sig til.

Under deres første magtophold i 1990'erne tvang Taliban kvinder til at bære den altomfattende burka offentligt.

Men efter de blev drevet fra magten i 2001 lettede mange restriktioner, og kvinder, der optrådte på TV, kunne vise deres ansigter.

Nu er Taliban igen ved magten i Afghanistan og restriktionerne bliver skærpet på ny.