Talje som en femårig: Så ændrede hun sit liv

Mobning fik en 23-årig pige til at tvivle så meget på sig selv, at hun til sidst kun vejede 31 kilo

Presset for at se perfekt ud kan ramme mange unge mennesker.

Beth Nevey på 23 år fra Worcestershire i England mærkede på egen krop, hvordan andre menneskers meninger om, hvordan hun skulle se ud, fik hende til at tabe sig til det ekstreme.

Hårde kommentarer omkring, at hun var for fed, fik hende til at træne op til otte timer om dagen og endte med at resultere i, at hun til sidst vejede 31 kilo og havde en talje, der var identisk med sin lillesøster på fem år.

Det fortæller hun om på sin Instagram-profil, hvor hun deler historien om, hvordan hun til sidst fik styr på sin vægt og sin selvopfattelse.

Efter en lang sej kamp er den 23-årige pige færdig med at være anoretiker. Foto: Mediadrum

Brugte børnestørrelser

For Beth Nevey startede vægttabet, da hun som 13-årig begyndte at få former før de andre andre i klassen. Hun blev kaldt fed og i en alder af 14 år, var hun begyndt på slankepiller og talte kalorier i alle de måltider, hun indtog.

Da hun vejede mindst, kunne hun passe tøj i børnestørrelser, der var til tiårige.

- Jeg ramte puberteten før mange af mine venner, og jeg fik kurver og bryster, da de ikke have. De lignede stadig børn, og det gjorde mig usikker. Jeg var aldrig fed, jeg havde lidt hvalpefedt, men de mange kommentarer gjorde mig ked af det. De sagde, at jeg var fed og havde store lår, og at jeg kun havde bryster, fordi jeg var fed, fortæller hun.

Efter det startede træningen, og det begyndte folk omkring den unge pige at bemærke.

- De sagde, at jeg så tynd ud, og det kunne jeg rigtig godt lide.

Det gik pludselig op for Beth, at det var rart, når folk så hendes stikke ud. De synes nemlig, at hun var tynd. Foto: Mediadrum

Snød kostvejlederen

Beths mor kunne dog godt se, at alt ikke var, som det skulle være, og hun sendte derfor den unge pige til en kostvejleder.

- Jeg ville bare drikke en masse Pepsi Max, så jeg så oppustet ud og vejede mere, men det var helt uden kalorier, så jeg tog stadig ikke rigtig på af det. Jeg sagde bare til kostvejlederen, hvad hun gerne ville høre, så der skete ikke noget.

På et tidspunkt prøvede den unge piges mor at bandlyse hendes træning, men så trænede Beth bare på sit værelse, så moderen ikke fandt ud af det.

Det var først, da den unge pige kom på universitet, at hun begyndte at forstå, at hendes livsstil kunne være farlig.

- Jeg begyndte at opdage, at mine venner og forældre var fortvivlede over min vægt. Det gjorde ondt på mig, at de havde det sådan. Jeg fik fortalt, at jeg blev nødt til at tage på, ellers ville jeg blive indlagt. Jeg gjorde mig selv syg og på det tidspunkt, havde jeg ikke haft min menstruation i 18 måneder.

Beth fik forklaret af sin læge, at det kunne ende med, at hun ikke ville kunne få børn, hvis hun ikke begyndte at tage på.

Den dag viser Beth sin sunde krop frem. Foto: Mediadrum

Stærk og ikke tynd

Da hun fandt sider på Instagram, hvor andre unge piger fortalte om træning, besluttede hun sig for, at hun ville være stærk og ikke tynd.

- Det er så skønt, at medierne er stoppet med at fokusere på at kvinder skal være tynde, men i stedet viser, at man skal være stærk. Det har været med til, at jeg er begyndt at spise ordentligt og fokusere på at vægttræning.

- Ændringer kommer indefra, så du bliver nødt til gerne at ville ændre dig. Jeg fokusere på beskeden om, at man skal være stærk, og det er også derfor, at jeg deler min historie.

Beth Nevey er i gang med at uddanne sig til personlig træner og har droppet at tælle kalorier.