Tallet stiger: Flere elever smittet med frygtet sygdom

Fredag morgen kom det frem, at flere elever er smittet med tuberkulose efter et udbrud i november på Sofiendalskolen i Haslev.

Resten af klassens elever bliver fortsat undersøgt, og nu er tallet helt oppe på 14 smittede, mens flere kan komme til som undersøgelserne skrider frem.

Det bekræfter skoleleder Mette Løvbjerg over for Ekstra Bladet.

Håndterer sagen

Sofiendalskolen er en afdeling af Midtskolen, som er en sammenslutning af flere små lokale skoler i området omkring Haslev.

Skoleleder Mette Løvbjerg fortæller, at skolen har taget hånd om situationen, så alle de potentielt smittede kan blive undersøgt.

- Da det blev opdaget, indledte vi et samarbejde med Roskilde Sygehus, der i modsætning til os ved noget om det her, og om hvordan vi skulle forholde os til det.

- Jeg skrev til alle på forældreintra, at der havde været sådan et tilfælde af smitsom lungetuberkulose, og at vedkommende elev var i behandling og blev holdt hjemme, til smittefaren var drevet over, siger hun.

Roskilde Sygehus stod herefter for at undersøge alle de personer, som eleven havde været i tæt kontakt med, så de kunne finde frem til de elever, lærere og familiemedlemmer, der var blevet smittet.

- Så skrev jeg en særlig meddelelse til forældre af klassekammerater og dem, der var undervist sammen med den pågældende elev, hvor jeg vedhæftede en informationsfolder, og jeg skrev også, at de ville blive kontaktet af Roskilde Sygehus med henblik på en undersøgelse, siger Mette Løvbjerg.

Screeningen af potentielt smittede startede i begyndelsen af november og er fortsat frem til nu. Det er resultaterne af denne screening, som kommer frem i disse dage. Alle undersøgelser er endnu ikke gennemført, og der kan derfor være flere smittede.

Ingen smittefare

Ud over den første elev, som udviklede lungetuberkulose, så er de andre smittede faktisk ikke blevet syge. De er nemlig smittet med latent tuberkulose, hvilket vil sige, at de er smittet af bakterien, men sygdommen har endnu ikke udviklet sig.

Det er derfor vigtigt, at de smittede elever modtager medicinsk behandling, så de kan komme af med bakterien og undgå at udvikle tuberkulose, som potentielt kan være livsfarligt.

Eleven, som udviklede tuberkulose, har allerede været igennem behandlingsforløbet og er derfor ikke længere smittebærer, så personen er tilbage på skolebænken igen.