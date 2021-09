Talsmand om danske børn i fangelejr: En gave til Islamisk Stat

Den danske regerings beslutning om at efterlade fem danske børn og deres mødre i de syriske teltlejre er at betragte som en gave til Islamisk Stat.

Sådan lyder den opsigtsvækkende melding nu fra det kurdiske selvstyre i et interview med Ekstra Bladet i byen Qamishli i det nordøstlige Syrien.

- Den danske regering har både en moralsk og en menneskelig forpligtelse til at tage imod deres egne statsborgere, siger Kamal Akif, som er talsmand for det kurdiske selvstyres udenrigsanliggender.

- Nogle af kvinderne har fået fjernet deres statsborgerskab, og det er blevet et problem for os, for hvis deres stater ikke tager sig af dem, bliver de til fare for os, siger Kamal Akif og henviser dermed til de tre kvinder, som administrativt har fået deres danske statsborgerskab.

De tre kvinder har tilsammen fem børn, som alle har dansk statsborgerskab, men de er ikke omfattet af den evakuering, som et politisk flertal blive enig om i foråret, fordi mødrene ikke længere er danske. Det er således kun tre danske mødre og deres 14 børn, som hentes hjem.

Artiklen fortsætter under billedet...

Talsmand for det kurdiske selvstyres udenrigsanliggender, Kamal Akif. Foto: Tariq Mikkel Khan

Risiko for IS-genkomst

I stedet må de resterende fem børn og deres mødre klare sig selv i de syriske lejre, og det er et stort problem, fordi det kan give Islamisk Stat bedre betingelser for at radikalisere og rekruttere og dermed give ny næring til terrorbevægelsen, lyder det fra Kamal Akif.

- Danmark og Tyskland har ikke taget imod deres statsborgere og draget omsorg for dem, så de mennesker har stadig den samme ideologi, og hvis man venter, finder de en udvej og melder sig ind i ISIS, siger talsmanden og uddyber:

- Vi har 8.000 kvinder fra 50 forskellige lande og 4.000 børn - hvis alle lande inddrager deres statsborgerskab, så vil det efter to-tre år være til gavn for ISIS, og de vil have frit spil igen, siger han.

- De (Islamisk stat, red.) kan gøre med dem, hvad de vil. Derfor løser det ikke noget at tage deres statsborgerskab. Det gør det kun værre, siger Kamal Akif.

Artiklen fortsætter under billedet...

Unge drenge er i fare for at blive radikaliseret af Islamisk Stat i lejrene i det nordøstlige Syrien. Foto: Ritzau Scanpix

Samråd om fem børn

Der kurdiske selvstyres bekymring for, at Islamisk Stat kan rekruttere og radikalisere i lejrene er flugter med de advarsler, som Forsvarets Efterretningstjeneste delte med regeringen i efteråret 2020.

Heri fremgik det blandt andet, at FE fra en troværdig samarbejdspartner havde fået oplysninger om, at børn helt ned til 13 år var blevet smuglet ud af lejrene af Islamisk Stat, hvorefter de havde modtaget militant træning med henblik på at udføre terrorangreb i børnenes hjemlande.

Da Ekstra Bladet afdækkede sagen, kom regeringen under massivt politisk pres og besluttede at hente 14 børn hjem.

Undervejs i processen nedsatte regeringen en taskforce, som blandt andet rejste til Syrien og kunne konstatere, at børnene tager skade af at opholde sig i lejrene.

Sagen er dog ikke drevet over, og i dag er udenrigsminister Jeppe Kofod kaldt i samråd af Enhedslisten, som fortsat kræver, at regeringen henter de sidste fem børn hjem til Danmark.

Enhedslisten ønsker at få oplyst, hvilke risici, der kan være forbundet med, hvis de fem børn ender i henholdsvis Marokko, Somalia og Iran, som er de lande, hvor deres mødre fortsat har statsborgerskab.