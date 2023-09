Talstærkt til stede: 60 anholdt

Lige nu er politiet til stede på Amager Fælledvej 73 på Amager i København, hvor der pågår demonstrationer henholdsvis for og imod styret i Eritrea.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie X.

Til Ritzau oplyser Københavns Politi, at 60 personer er blevet anholdt som følge af demonstrationerne.

Ekstra Bladets mand på stedet beskriver, hvordan der er linjer af folk på fortovet, der sidder i håndjern, mens politiet snakker med dem enkeltvis og noterer navne.

De, der ikke er blevet placeret på jorden, går rundt med deres håndjern bag på ryggen. Desuden er der en klump af mennesker, rundt om hvem politiet står i en halvcirkel.

Politiet læsser lige så stille de anholdte ind i salatfadene én ad gangen.

Demonstrationerne har indtil videre ført til 55 anholdelser. Foto: Jonathan Damslund

Tåregas og kaos

Vidner fortæller til Ekstra Bladet, at der for en time siden var meget kaotiske tilstande på stedet.

Blandt andet fortæller en gruppe drenge, at der blev brugt tåregas for at dæmpe demonstrationerne.

- Folk rendte rundt, og der var rigtig meget action, siger han.

Amager Fælledvej er midlertidigt afspærret i begge retninger, og politiet fortæller til Ekstra Bladet, at der forventes at blive arbejdet på stedet lidt endnu.

Reagerer

Københavns beskæftigelse- og integrationsborgmester, Jens-Kristian Lütken (V), reagerer på masseanholdelserne på Amager i forbindelse med en eritreisk konflikt.

Han har kort tid efter demonstrationen sat sin forvaltning til at se på mulige løsninger.

- Jeg har lige været i kontakt med min forvaltning, for det skal bremses med det samme. Vi må se, om vi kan få aktiveret et beredskab, som kan dæmme op for det her, siger han til Ritzau.

Fortsætter festen

Ekstra Bladets mand på stedet beretter desuden, at festen, der holder til ved Aktivitetshuset Hørgården, er fortsat på trods af sammenstødet med moddemonstranter.

Angiveligt er det en fest, der har til formål at indsamle støtte til regimet i Eritrea.

Folk ankommer i pænt tøj og siger: 'Kom, vi fester videre', mens de går ind i lokalerne. Der står øl på bordene, og andre personer, der er til stede ved festen, er iklædt T-shirts med 'Eritrea' påtrykt.

Derudover render andre rundt med Eritreas flag brugt som bælte eller kappe.

Demonstrationer i Sverige

Det er ikke mere end en uge siden, at voldsomme slagsmål opstod på en svensk festival, hvor eritreiske, regimetro personer og moddemonstranter kom i sammenstød.

Det skrev DR med henvisning til det svenske medie Aftonbladet.

Slagsmålene de to demonstrantgrupper imellem medførte imidlertid også flere brande inde på festivalsområdet – der blev sat ild til et telt, flere biler og en bygning.

