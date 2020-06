Talte svanepar fra farlig beslutning

Indsatslederen hos Fyns Politi blev sendt på lidt af en specialopgave lørdag formiddag omkring klokken 10, da de fik en anmeldelse om, at et forældrepar ville krydse motorvejen syd for Odense med hele børneflokken.

- Det var en bilist, der kom kørende, og fortalte, at svaneparret stod og samlede kræfter til, hvornår det var sikkert at passere, fortæller vagtchefen hos Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Indsatslederen var lige i nærheden og kørte til stedet, hvor han måtte bruge alle sine forhandler-talenter.

Foto: Fyns Politi

- Han fik dem overtalt til at gå ned i en nærliggende sø i stedet, så det ikke endte i noget frygteligt noget. Så må guderne vide, hvor længe det varer, siger vagtchefen.

Der er et område omkring motorvejen med nogle søer med et rigt fugleliv, derfor er det ikke uset, at der er fugle på vejbanen. Og faktisk kan der også være et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv i at holde fuglene fra vejbanen.

- Hvis man kører ind i en svane med 110 kilometer i timen, så kan der godt ske skader, fordi du kan blive forskrækket, dreje i en retning eller andet, siger vagtchefen.