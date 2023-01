Tandlæge viser lønseddel: Villig til at gå ned i løn for bedre priser

Har du fravalgt tandlægebesøget, fordi det er for dyrt? Så skriv til journalisten her.

Det er dyrt at gå til tandlægen, mener en del danskere, som i en tid med stigende inflation har valgt tandlægebesøget fra for at spare penge.

Men det bør overhovedet ikke være sådan, og løsningen er ganske enkel ifølge Robin Kalali, der indtil slut juli 2022 var ansat ved en tandlægeklinik i Vesthimmerland og ellers har arbejdet som tandlæge i Danmark de seneste ti år.

Han fortæller, at han i de første seks måneder af 2022 havde en gennemsnitsløn på 94.372 kroner om måneden før skat - endda i en stilling på 32 timer om ugen. Det har Ekstra Bladet set dokumentation for.

I februar 2022 fik han eksempelvis en løn på 105.925,98 kroner, og i maj 2022 fik han 95.899,60 kroner i løn.

Desuden kan han komme til at indkassere en løn på op til 150.000 kroner om måneden før skat, hvis hans planer om at blive klinikejer går i opfyldelse.

Staten skal bestemme

Han synes, det er en voldsom løn, som kunderne går og betaler til, hvis de har råd til at hive penge op af lommen til en tandbehandling.

Som konsekvens fravælger mange tandlægen, og derfor bør de danske politikere se mod vores nabolande til inspiration, lyder forslaget fra tandlægen.

- Det bliver ikke let at løse problemet, men den letteste måde kan være en delvis kopi af den tyske model, således at staten bestemmer priserne på de frie ydelser (priser uden for overenskomsten, red.). Vi er i forvejen et land, hvor vi betaler en høj skat. siger Robin Kalali, der ønsker et prisloft på eksempelvis plastfyldninger, rodbehandlinger og operationer af tænder.

- Politikerne kan gøre noget, hvis de vil. Tandlægerne vil jo aldrig brokke sig over, at de tjener for meget. Det vil i hvert fald være et fåtal, fortsætter han.

Ringere løn?

I 1980'erne skulle danskerne betale cirka 55 procent af regningen hos tandlægen, men siden da er tilskuddet faldet, så danskerne nu skal betale hele 85 procent, viser tal fra Tandlægeforeningen.

- Skal politikerne komme med et større tilskud på behandlingerne?

- Et større tilskud kan ikke gøre det. Det vil de (politikerne, red.) aldrig acceptere. Der skal være et system, hvor hver behandling udføres til en maksimal pris. På den måde kan tandlægerne ikke tage mere for en behandling.

- Er du villig til at gå ned i løn, for at kunderne kan få en bedre pris?

- Ja, jeg har førhen arbejdet som frivillig, og det gjorde jeg for at hjælpe folk med store problemer. For det er træls, at det er rigtig dyrt.

- Kan man som tandlæge kræve mindre i løn nu for at hjælpe kunderne?

- Det er muligt, men det kræver en diskussion med nogle chefer, som ikke vil have, at det bliver billigere.

- Hvis forslaget kommer på bordet, hvordan tror du så, dine kolleger vil reagere? Vil der være opbakning til det?

- Nogle vil bakke op, men ikke ret mange, men jeg er ikke alene om at synes, at det er en god idé.

Over grænsen

Med dette løsningsforslag kan de danske tandlæger få flere kunder i butikken, da færre formentlig vil søge mod Tyskland eller Sverige for at få en billigere behandling.

En af dem kunne være Tina Jørgensen, der har begyndende paradentose (tandkødsbetændelse, der spreder sig, red.), som Ekstra Bladet har talt med. Hun kører til Tyskland for at spare penge.

- En patient som Tina Jørgensen skal give cirka 100 kroner pr. tand, hvis hun skal have renset tænder i Danmark. Det synes jeg er for dyrt.

- Hun vil jo slippe for at skulle køre over grænsen, hvis forslaget blev en realitet, afslutter Robin Kalali.