Robin Kalali har tjent yderst godt på sit virke som tandlæge. Han mener, at tandlægerne skal tage ansvar for de dyre priser. I artiklen viser kan du få lov til at se hans lønseddel

Robin Kalali har fået en pæn hyre som tandlæge, men han kan sagtens undvære noget af den, for at danskerne kan sætte sig i tandlægestolen ude at få ondt i pengepungen.

Han har derfor valgt at lægge sin lønseddel på bordet i provokation, men også for at skabe en debat omkring hvordan tandlæger prissætter behandlingerne.