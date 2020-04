Tandlæger afventer svar på brug af visirer og dragter

Tandlæger landet over gør klar til at genåbne klinikkerne fra på mandag.

- Jeg forventer, at vi i løbet af i dag får et skriv fra Sundhedsstyrelsen, der bekræfter, at vi genåbner, og under hvilke former vi genåbner, siger formand for Tandlægeforeningen Susanne Kleist.

Tandlægerne afventer blandt andet svar på, hvordan klinikkerne kan genåbne.

Herunder om man fortsat skal bruge ekstra værnemidler som visirer og overtræksdragter.

Mens samfundet har været lukket delvist ned, har tandlægerne behandlet patienter med akutte problemer.

Det er sket ved brug af de ekstra værnemidler.

- Det er ting, vi ikke normalt bruger. Så vi vil selvfølgelig gerne vide, om vi fortsat skal bruge dem eller om vi kan gå tilbage til vores normale brug af værnemidler, siger Susanne Kleist.

For tandlægerne har det stor betydning, at de kan vende tilbage til en nogenlunde normal hverdag.

- Det betyder meget for os at være en del af de brancher, der genåbner. Men det betyder også meget for tandsundheden hos danskerne.

- Mange sygdomme, der opstår i munden, har stor indflydelse på sygdomme i resten af kroppen. Så det betyder meget, at vi kan komme i gang med undersøgelser og regelmæssige kontroller, siger Susanne Kleist.

De kommende dage skal bruges på at kontakte personalet, som for en stor dels vedkommende har været sendt hjem de seneste uger.

Og så skal de retningslinjer, som branchen forventer at modtage fra Sundhedsstyrelsen, studeres nærmere.

Branchen forventer, at det heraf vil fremgå, om der er særlige grupper af borgere, eksempelvis fra risikogrupperne, som ud fra et forsigtighedshensyn ikke kan blive behandlet.