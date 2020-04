Tandlæger tager ekstra coronagebyr: Mundbind og visirer koster dyrt

Mundbind, kitler, visirer, og selvfølgelig sprit.

Listen over ekstra værnemidler, som landets tandlæger skal købe for at kunne behandle danskere med tandproblemer under coronakrisen er lang og i mange tilfælde dyr.

Derfor har flere tandlæger valgt at lægge et ekstra såkaldt værnemiddels-gebyr på regningen, når klienter kommer ind for at få boret huller eller trukket tænder ud.

Det viser en rundringning, som A4 Arbejdsliv har lavet til en række tandlægeklinikker landet over.

Ellen Jensen, tandlæge og bestyrer af klinikken dinTANDLÆGE i Grenaa, fortæller, at efterspørgslen på værnemidler lige nu er tårnhøj, og det er ifølge hende med til at drive prisen på udstyret, der skal forhindre coronasmitte, i vejret.

- Før coronakrisen brugte vi jo også værnemidler som mundbind og plastikhandsker, og det er utroligt dyrt at skaffe lige nu. Udover det skal vi så også købe visirer og plastikkitler. Det er næsten umuligt at skaffe og medfører mange ekstra omkostninger for os, fortæller Ellen Jensen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retninglinjer, skal alt personale, der er tilstede ved tandbehandlingen bære engangskittel med lange ærmer, mens personalet også skal have mundbind på, som skal skiftes efter hver patient.

Derudover skal personalet bære visir eller beskyttelsesbriller, som skal rengøres og desinficeres efter hver behandling.

Hos dinTANDLÆGE i Grenaa skal kunderne betale et værnemiddels-gebyr på 85 kroner oveni deres normale tandlægeregning.

Hos de tandlægeklinikker, som A4 Arbejdsliv har talt med, ligger det ekstra gebyr på mellem 45 og 90 kroner. Ellen Jensen fortæller dog, at hun også kender til tandlægeklinikker, der tager langt højere gebyrer for at dække udgifterne til ekstra værnemidler.

- Det synes jeg ikke er i orden, for det skal være etisk forsvarligt, og kunderne skal ikke føle, at de bliver flået, når de går herfra. Men vi må jo ikke hæve priserne, så det eneste, vi lovligt kan gøre er at indføre et ekstra gebyr, siger Ellen Jensen.

Ud over de ekstra værnemidler har Sundhedsstyrelsen også pålagt landets tandlægeklinikker at holde pauser mellem hver patient, så behandlings-lokalet kan blive rengjort og sprittet af.

- Det betyder, at vi ikke kan behandle lige så mange patienter som før, og det rammer også vores omsætning. Men den udgift må vi jo bare leve med, siger Ellen Jensen.

Ellen Jensen understreger, at Sundhedsstyrelsens retninglinjer og krav til værnemidler er 'helt rimelige', selvom de medfører ekstra omkostninger for hende som klinikbestyrer.

- Når vi borer, renser eller pudser tænder, er der masser at dråber med spyt og vand, som ryger ud i lokalet, og som potentielt kan bære smitte med sig. Man kan selvfølgelig ikke nedbringe smitterisikoen til nul, men det er vigtigt for mig, at vi gør alt, hvad vi kan for, at klinikken er sikret mod coronasmitte, siger Ellen Jensen.