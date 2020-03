Tandlæger vrager overenskomst

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Cirka 4000 klinikassistenter må se langt efter den overenskomst, som HK Privat og Tandlægeforeningen havde forhandlet sig frem til.

Deres arbejdsgivere - tandlægerne - har nemlig stemt den ned. Det bekræfter Tandlægeforeningen over for Ekstra Bladet.

- Aftalen er blevet stemt ned, fordi vi står i en helt anden virkelighed, end da vi forhandlede aftalen med HK.

- Vi har en situation, hvor coronakrisen er kommet ind, og den havde ikke fat i Danmark, da vi forhandlede overenskomsten på plads, siger Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne under Tandlægeforeningen.

Mulig konflikt

Overenskomsten ville have betydet, at klinikassistenterne ville stige cirka to procent i løn om året, ligesom en række af de elementer, som er aftalt på industriens område, var adopteret ind i overenskomsten.

Hos HK er Anja C. Jensen, sektorformand, HK Privat, overrasket over udfaldet, der betyder, at HK's medlemmer end ikke nåede at få resultatet til afstemning:

- Jeg er dybt rystet over, at man med den løn, som en tandlæge hiver hjem, ikke vil give sine lavestlønnede en lønstigning på to procent om året, siger hun.

Opfordrer til nyt resultat

Hun ved endnu ikke, hvad reaktionen bliver fra HK. Reelt er der to muligheder: Enten bliver en ny aftale forhandlet hjem, eller også bliver der varslet konflikt med henblik på at løsrive sig af overenskomsten. Torben Schønwaldt mener, at den beslutning ligger hos HK.

- Vi har meddelt HK, at resultatet er faldet, og så er det op til HK at meddele, om vi skal mødes med forligsmanden. Jeg tror, at det bedste for alle parter er, at man kan komme til en forhandlet løsning. Men jeg tror, at det bliver svært, siger han.

Omkring kritikken fra HK siger han:

- Det er en naturlig reaktion for HK. Klinikassistenterne er en vigtig gruppe. Vi kan ikke undvære dem. Og vi har stor respekt for deres arbejde. Men jeg tror ikke, at det er den eneste faggruppe, der bliver ramt. Jeg tror også, at klinikejerne kommer til efterfølgende at kigge på, hvor der kan skæres, siger han med henvisning til coronakrisen, inden han slutter:

- Og jeg vil godt tillade mig at sige, at den overenskomst, som DI og CO-industri har forhandlet hjem, nok også ville have set anderledes ud, end hvis de havde forhandlet i dag.