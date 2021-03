Tandløs terapi

'Hånden på hjertet', Finn Nørbygaards 55 minutter lange terapisession med selveste Inger Støjberg, er ikke for kritisk tænkende.

Selv disclaimer den folkekære entertainer programmet med, at ’åbenhed og indsigt er fundamentet til mental sundhed’, ligesom at dk4 på forhånd i en mail til redaktionen her gør opmærksom på, at Finn ikke er journalist, og derfor ikke yder gæsten modstand undervejs.

Tværtom, vil jeg anføre, for Finn Nørbygaard har uddannet sig til samtaleterapeut af den anerkendende art, hvorfor Støjberg selvsagt får ros og rygklap, når hun skildrer sig selv som jyden, der stærk og stejl.

Godt hjulpet på vej af Finns lige lovlig behagesyge skudsmål; selvværd, stålsathed og meget i ro.

Den slags gaver griber folketingets brandvarme løsgænger let i luften, og vi forstår, at hun sover fint før afhøringer i barnebrudskommissionen, at hun kan ’slukke kontakten’, og at hun hver nat lader sig lulle i søvn til tv-serien 'Matador', ’på helt lavt blus’.

Hvor var Lærkereddernes store åndelige leder?

Bjørnetjeneste

Hvis dk4’s seere ikke forventer og forlanger mere end et ukritisk vue om bag politikerfacaden, så skal Finn Nørbygaard nok indfri forventningerne, når han snarligt fortsætter med Pernille Vermund og Morten Messerschmidt.



Terapi er dog også at udfordre klientens nagelfaste verdensbillede, vil jeg mene, hvorfor Støjbergs floskuløse fortællinger om, at hun aldrig er blevet mobbet eller har mobbet nogen, at hun elsker de åbne vidder i al slags vejr, og at hun ikke er typen, der går ind i en bagerbutik og skælder ud, desværre står ubelyst tilbage.



Måske blot et eller to af Finns såkaldte vendepunkter ville være nok at bore sig ned i. Faktisk var jeg i sin tid med til at skubbe 'Finnsk Terapi' ind på Radio24syv, og vil til enhver tid forsvare Finns sympatiske og generøse persona.

Han er langt mere end squassssh og jadak, jadak og jadak. Jeg går heller ikke ind for den allestedsnærværende Støjberg-bashing, der tog fart da Støjberg lancerede sin stramningskage. Hey, den kage var vel ret beset mobning…?

Genåbning: Kæmpe fuckfinger til corona!

Vi mangler svar

Nu forstår vi igen, at Inger elsker hvidt brød med pålægschokolade, ligesom hun før har ’afsløret’, at hun er cola zero-narkoman. Ingen satser så benhårdt på at fremstå så almindelig og bundjysk, hvilket egentlig burde være guf for en terapeut. For hvorfor egentlig? Det får vi ikke svar på.

Som Støjberg selv siger: Et flag er flottest i modvind. Netop modvind ville have klædt denne første udgave af 'Hånden på hjertet'.

'Hånden på hjertet' kan streames på dk4.tv og sendes torsdag klokken 20.

