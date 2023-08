Taskforce: Styrelses rolle i Scandinavian Star-ulykke bør undersøges

Der er mere, der bør undersøges i forbindelse med branden på Scandinavian Star-færgen i april 1990, hvor 159 mistede livet.

En taskforce, der er nedsat til at undersøge Scandinavian Star-ulykken i 1990, har bedt om en udvidelse af sit mandat, så den kan undersøge Søfartsstyrelsens rolle.

Det skriver Dagbladet Information.

Den politiske følgegruppe til taskforcen har godkendt udvidelsen. Det er nu op til Justitsministeriet at beslutte om Søfartsstyrelsens rolle skal undersøges.

Ifølge en aktindsigt, som Information har søgt i taskforcens seneste halvårsrapport, vil undersøgelserne være bygget op om tre temaer.

- Søfartsstyrelsens praksis før branden, Søfartsstyrelsens mulige iagttagelser på Scandinavian Star, såfremt de var gået om bord, samt Søfartsstyrelsens involvering og ageren efter branden, fremgår det af aktindsigten.

Ministeriet bekræfter over for Information, at regeringen er åben for at udvide mandatet. Men der er endnu ikke indgået en politisk aftale.

Ifølge Information er baggrunden for, at man vil udvide undersøgelsen, hemmeligholdte dokumenter, som taskforcen er stødt på blandt de cirka 175.000 dokumenter, som er modtaget fra blandt andet offentlige myndigheder - herunder Søfartsstyrelsen.

Der var 482 mennesker om bord på færgen den katastrofale nat, hvor 159 mistede livet ved en brand på færgen, da den var på vej fra Oslo til Frederikshavn natten til 7. april 1990.

Der har hersket stor mystik om, hvordan branden opstod.

En tidligere juridisk undersøge bestilt af Erhvervsministeriet konkluderede i september, at Søfartsstyrelsen efter det eksisterende regelsæt kombineret med krav om forsvarlig forvaltning skulle have foretaget en såkaldt havnestatskontrol af færgen i 1990.

Hvor undersøgelsen fandt, at kontrollen af certifikater skulle have fundet sted, fandt undersøgelsen, at styrelsen efter gældende praksis ikke burde have synet.

Dermed blev det dengang konkluderet, at Søfartsstyrelsen ikke brød loven ved ikke at syne skibet.

I oktober 2021 blev taskforcen politisk nedsat til at undersøge reder-, ejer- og forsikringsforhold vedrørende færgen.