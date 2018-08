Tastefejl hos PostNord gjorde Karl til postomdeler: - Det var surrealistisk

PostNord: Vi stirrer os blinde på adressen

Hvad foretager I jer, de mange gange, som Karl Kronskjold kontakter jer?

- Vi kan se, at vi har talt med Karl Kronskjold 3-4 fire gange, og to af gangene undersøger vi, hvad årsagen er til, at han modtager Arkitektens Forlags post. Her kan vi se, at vi to gange stirrer os blinde på adressen. De ligner simpelthen hinanden så meget, at vi ikke kan se noget problem. Men da der så kommer nye øjne på 28. august kan vi se, at det her er sørme helt tosset, og så får vi rettet det.

Hvad har I så gjort den ene af fire gange, Karl Kronskjold ringer?

- Der har vi undersøgt, om der er et problem i Hørsholm-området, måske har det været en afløser, der har været på arbejde. Men vi konkluderer, at der ser ikke ud til at være et problem her. Men det er os, der har tastet adressen forkert ind i systemet, så der er ingen tvivl om, at det er os, der har begået fejlen.

Synes du, det er en lidt banal sag?

- Nej, det er den bestemt ikke. Det er en gammel sag, men den er ikke banal, for det handler om danskernes post, og der kan være mange værdifulde ting i den.

Netop derfor, kan man så ikke forvente, at I kan læse en adresse?

- Jo.

Hvordan kan det så være, at I to gange sidder og kigger på de her adresser og ikke kan se forskel?

- Når man kigger på, hvor mange breve, der bliver sendt hvert år, og hvor mange, adresser, der er, så vil der være smuttere imellem. Og som jeg sagde til dig indledningsvist, så da jeg kiggede på den første gang, så kunne jeg heller ikke se, der var et problem. Men det er ikke godt nok, vi skal kunne læse adresser.

Nu sagde din kollega i sidste uge, at I ikke havde et generelt problem med fejllevering af post, og at det ikke blev løst hurtigt nok. Holder du fast i det?

- Det, jeg kan forholde mig til, er, at vi får 1000 anmeldelser af vores telefoniske kundeservice om ugen, og ud fra det mener jeg ikke, at vi har et generelt problem. Men du kan jo altid finde nogle steder, hvor der f.eks. har været en sommerafløser på.

Det er vel ikke en sommerafløser gennem seks måneder?

- Jeg nævnte det ikke som kommentar til denne her sag, men om, hvorvidt der var et generelt problem.

Vil du love, at næste gang en person ringer ind med fejllevering af post, at I så virkelig læser adressen grundigt?

- Jeg vil love, at vi gør det bedst muligt.