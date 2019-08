Tatiana åbnede sit spritnye køleskab: Så fik hun et KÆMPE chok

Det var ellers en glad Tatiana Ofstad, der tog hjem med sit helt nye køleskab fra elektronikforretningen Power i Norge.

Der var nemlig tale om en udstillingsmodel, og derfor havde den norske kvinde fået sig et rigtigt godt tilbud.

Men da hun fik bakset køleskabet hjem og åbnede døren, fik hun sig noget af et chok.

- Da jeg åbnede køleskabet, så jeg noget, der rørte på sig. En brun, sej masse væltede imod mig. Det var som et klistret monster, fortæller kvinden til TV 2 Norge.

Det gik ret hurtigt op for Tatiana, hvilken masse der var tale om.

Da hun var i butikken for at købe køleskabet nogle dage tidligere, havde hun set, at der stod boller inde i køleskabet.

De ansatte i butikken havde bagt boller på jobbet og dejen, der blev tilovers, blev puttet ind i det køleskab, som stod udstillet i butikken.

Gang i bolledejen

Da Tatiana så købte køleskabet, var strømmen slået fra - og så kom der liv i bolledejen igen.

Den blev meget varm efter fire dage på et lager, og det fik gæren til at boble.

- Jeg var da sikker på, at de ansatte ville have taget både bollerne og dejen ud, før køleskabet blev fragtet hjem til mig, men det havde de så tydeligvis glemt. Det hele er jo egentlig bare rigtig sjovt, fortæller hun til mediet.

Hun forsøgte at vaske køleskabet, men dejen (som der var rosiner i) havde sat sig i alle hjørner og sprækker. Den var helt umulig at fjerne.

Efterfølgende tog hun kontakt til butikken, som sendte en reparatør, men han kunne heller ikke få dejen ud.

Derfor så hun ikke nogen anden mulighed end at bytte sin vare. Hun fik da også en undskyldning med på vejen, og en forsikring om, at der nok skulle komme et rent og pænt køleskab hjem til hende.