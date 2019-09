Tatoveret bloggermodel scorer kassen på brugte trusser

Som de fleste nok ved, er der penge i at smide tøjet.

Men for Vany Vicious er der endnu flere penge at hente, hvis hun bagefter samler det brugte tøj op og sælger det på nettet.

Det fortæller den amerikanske kvinde fra Florida til Mirror.

Den 32-årige Instagram-model har omkring 600.000 følgere, og selvom hun også tjener penge på at tage letpåklædte billeder til dem, er der altså nogle ekstra store fans, der holder hendes økonomi kørende ved at købe hendes undertøj og sokker.

Kunderne har muligheden for at købe trusser, der enten er brugt efter en træning, efter sex eller bare brugt en hel dag.

De står til omkring 100 dollars svarende til lidt over 600 danske kroner.

Fans kan også købe sokkerne, hun har brugt en hel dag.

- Jeg begyndte at gøre det, fordi mine fans efterspurgte det. Jeg startede for et par måneder siden, og jeg kan få mellem 50 og 100 dollars for tøjet, fortæller hun.

Modellen mener selv, at der er så godt gang i forretningen, at hun omsætter for omkring 6000 kroner om måneden bare på undertøjet.

Hun regner også med at udvide forretningen, samtidig med at hun sælger sin egen tøjkollektion, smykker og badetøj til kvinder.