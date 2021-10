Tatovør: - Det er helt gak-gak

Tatovør Amina Charai er rystet over de EU-regler, der til januar ventes at ramme tatoveringsbranchen hårdt. Hun regner ikke med at indrette sig og kalder hele reguleringen 'en hetz'.

- Det er helt hul i hovedet og totalt gak-gak.

Hos tatovør Amina Charai på Christianshavn i København er der kun hovedrysten til overs for EUs nye kemikalielovgivning, der fra 4. januar 2022 ventes at ramme hele tatoveringsbranchen med strengere krav til den blæk, der må anvendes.

- Det er en hetz mod hele branchen, og det smadrer hele vores eksistensgrundlag, siger hun frustreret, mens hun forbereder sig på at tatovere kunden, Marie-Louise Volsing, der denne lørdag skal have lavet et stor blomst på sin venstre arm og skulder.

Amina Charai, indehaver af Bright Side Tattoo, forbereder sig på at tatovere 29-årige Marie-Louise Volsing. Foto: Per Rasmussen

Nægter at indrette sig

I næsten 14 år har Amina Charai været indehaver af Bright Side Tattoo, og hun har i de seneste måneder forsøgt at holde sig opdateret på den nye lovgivning, som regulerer og forbyder flere af de stoffer, der er i tatoveringsblæk.

Ifølge en overlæge på tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital er de kommende krav til tatovører 'urealistisk høje', fordi mange af de farver, som tatovører har brugt i årevis, kan blive ulovlige, da de kan indeholde et eller flere af de 4000 stoffer, der forbydes.

Og i blækbutikken på Christianshavn har Amina Charai allerede besluttet sig for, at hun vil blæse på de nye regler.

- Jeg kommer ikke til at indrette mig. Ikke før de kommer med noget brugbart eller en form for erstatning - f.eks. for tabt arbejdsindtægt, siger hun og vurderer, at det praktisk talt vil være umuligt at fortsætte under det nye reglement.

- Det vil betyde, at vi ikke kan lave 80 procent at de tatoveringer, vi plejer at lave, fordi vi ikke kan bruge de blå og grønne farver mere. Så jeg kommer ikke til at stoppe med at bruge de her farver. Alle vores kunder synes i øvrigt også, at det tåbeligt, siger Amina Charai.

Marie-Louise Volsing har lørdag booket tid hos tatovør Amina Charai på Christianshavn. Foto. Per Rasmussen

'Undergrunds-farvehandel'

Lørdag eftermiddag er det 29-årige Marie-Louise Volsing, der skal under nålen hos Amina Charai. Hun fik sin første tatovering som 17-årig og skal nu have samlingen udvidet med et større værk, der ventes at tage fire timer.

Hun er hverken nervøs for de stoffer, som denne lørdag prikkes ind i hendes hud eller den regulering, der træder i kraft om få måneder.

- Hvis folk ikke overholder det, så finder man en anden vej. At gøre det ulovligt, betyder ikke, at man stopper, siger hun og får opbakning fra tatovør, Amina Charai, der allerede har udtænkt alternative løsninger.

- Det bliver bare sådan, at vi køber farverne ulovligt i stedet for. Det kommer ikke til at stoppe folk - så tager jeg bare til England og pakker kufferten og rejser hjem. Det bliver undergrundsfarvehandel, og når de så kommer på besøg og inspicerer, så har vi de gode farver gemt væk, siger Amina Charai.

Hverken tatovør Amina Charai eller kunde Marie-Louise Volsing har tænkt sig at indrette sig efter de nye EU-regler, der træder i kraft til januar. Foto: Per Rasmussen

Styrelse: Der findes alternativer

Hos Miljøstyrelsen, der har deltaget i det arbejde, der ligger bag EU-reguleringen, mener man, at der findes alternative produkter på markedet, som lever op til kravene.

- Vores forventning er, at der findes farver på markedet, for det var informationerne, da lovgivningen blev lavet. Det kan godt være, at tatovørerne skal ud og lede lidt, men vores opfattelse er, at de findes, siger funktionsleder Elisabeth Paludan til Ekstra Bladet.

Hun påpeger dog, at hun hverken selv har set produkterne eller stået med dem i hånden.