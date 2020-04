Tatovør: - Jeg er glad for at få lov til at få gang i forretningen

Emil Hedemark glæder sig til, at han fra på mandag igen kan byde kunderne ind i sine tatovørbutikker 'Tatovøren' i København og Aarhus.

- Jeg er glad for at få lov til at få gang i forretningen igen og få lov til at fortsætte, som vi gjorde inden krisen, siger Emil Hedemark til Ekstra Bladet.

- Det har været noget af et cirkus, fordi vi har været rimelig booket, og det har været svært hele tiden at booke kunder om i forhold til nye datoer for genåbning.

Og lige netop kalenderen har Emil haft travlt med at få til at gå op, efter regeringens udmelding om, at der kan åbnes for liberale erhverv mandag.

- Det er et stort kalendermæssigt rod. Jeg har siddet fra klokken otte i morges og bare skrevet med kunder og fået styr på kalenderen i forhold til at få kunder ind, der hvor de kan.

Stoler trygt på beslutningen

Selvom nogle har skrupler om risikoen for smittespredning ved genåbning, så er det ikke en bekymring, som Emil Hedemark har.

- Min umiddelbare reaktion er, at jeg hverken er læge, forsker eller vanvittig klog på smittefare. Så jeg går ud fra, at når regeringen sammen med Statens Serum Institut og andre folk bag, melder ud, at vi godt må åbne, så kalkulerer jeg det med, at der ikke er nogen risiko for, at der er noget, der går galt, siger han.

Han stoler derfor trygt på, at de ved, hvad de gør og ikke tager nogle chancer med hverken tatovører eller deres kunder.

Ifølge ejeren, har der heller ikke været nogen bekymring at spore hos de kunder, som allerede har henvendt sig til Tatovøren for at bestille nye tider.

- Vi har kun hørt positivt i forhold til, hvad man måske kunne have forestillet sig som for eksempel 'synes i nu også, at det er okay' eller 'er i ikke bange for, at det smitter'.

Tatovørbutikken har været tom, siden Mette Frederiksen 18. marts lukkede ned for flere erhverv, herunder frisører og tatovører. Privatfoto

Frygter kunder holder igen

Flere kunder har under nedlukningen aflyst bookninger til store tatoveringer på grund af coronakrisen og ejeren er bange for, at det kan have betydning for fremtidens bookninger.

- Et køb af en tatovering kan godt være et dyrt køb og vi har haft en del kunder, der har været booket ind til flere tider, som nu har vendt tilbage og sagt, at de ikke har råd, siger han.

Derfor tror han, at butikken vil opleve en sløv opstart i forhold til de større tatoveringer, fordi kunderne kan være usikre på, hvordan deres økonomiske fremtid ser ud.