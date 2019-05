Taxa-direktør: Derfor sælger vi

Et af landets største selskaber Taxi 4x27 er blevet solgt, og det er ikke tilfældigt, lyder det fra Thomas Petersen, selskabets mangeårige direktør.

Den nye liberaliserede taxilov kræver nemlig god kapital for at gå i konkurrence med det øvrige marked, hvor kapitalfonde allerede har gjort deres indtog.

Se også: Taxa-gigant solgt

Samtidig har selskabet måtte sande, at forsøget på at indtage hele Danmark har været mere økonomisk krævende end først antaget.

Derfor er den væsentligste baggrund for salget: Penge.

- Vi startede med at prøve på at lave vores egen kapitalforening, som skulle understøtte udviklingen i selskabet. Men vi nåede ikke engang op på én million kroner, siger Thomas Petersen, der har været direktør i selskabet de sidste ti år, og som er udset til at fortsætte.

Gennem de senere år har selskabet gjort sig gældende i alt fra Skagen til Frederikshavn og Aarhus.

- Hver gang vi har fået en ny by ind, har det kostet os på likviditeten, og det har betydet, at vi har manglet penge til investeringer. Den typiske profil for en vognmand er, at de ikke investerer 100.000 kroner i selskabet. Og derfor kunne vi konstatere, at vi ikke kunne etablere den base, som skulle til for at udvikle os. Derfor gik det op for os, at hvis selskabet skulle overleve, skulle vi have noget professionel sparring ind, siger Thomas Petersen.

Sådan fordeler salget sig

Med salget får vognmændene ikke nogen penge her og nu. Til gengæld bliver de ifølge Ekstra Bladets oplysninger kompenseret hen over de næste år.

De næste tre år vil en vognmand få knap 100.000 kroner i rabat på omkostninger til administration hos hovedselskabet pr. vogn. Derudover vil der være en bonus på mellem 20.000 og 50.000 kroner pr vogn, hvis det bliver en succes. Derefter har de en garanti for, at omkostningerne ikke bliver væsentligt forandret frem til 2027.

Thomas Petersen siger, at han ikke kan kommentere på aftale for nuværende, men at det er aftalt, at den er tilgængelig for vognmændene, så de har fuld indblik i salget. Det står i skærende kontrast til Dantaxi, der sidste år blev solgt til kapitalfonden Triton. Her kan offentligheden ikke få indsigt i salget.

Triton har købt Dantaxi gennem selskaber i skattely. På spørgsmålet om, hvorvidt det samme er gældende for 4X27, svarer Thomas Petersen:

- Jeg ved ikke præcis, hvad der sker i Sverige. Men vi vil være et dansk selskab, som er ejet af et svensk selskab, der er på vej på børsen, og som er registreret i Stockholm. Det selskab er på nuværende tidspunkt ejet af HIG Capital, der er en engelsk-amerikansk kapitalfond, og jeg ved godt, at det ligesom alle andre kapitalfonde er baseret i et skattely et eller andet sted. Men det må du spørge Cabonline til.

- Men det jeg kan sige er, at med det tilskud de skal give til driften og de investeringer, der skal laves for at få selskabet op at køre, er der ikke noget overskud at hente i denne biks de næste mange år.

- Men hvorfor har de så købt det?

- De har købt det med henblik på at opbygge det, så der kan tjenes penge.