Taxa-gigant solgt

Endnu en dansk taxa-gigant er blevet solgt til en kapitalfond. Denne gang er det 4x27, som ryger på udenlandske hænder.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Køberen er den svenske kapitalfond Cabonlines.

- Herfra vil vi kunne fortsætte med at vokse organisk i det meget attraktive danske marked, som jo er ved at blive dereguleret, siger Peter Viinapuu, CEO for Cabonline, i pressemeddelelsen.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at de 230 vognmænd får penge ud af salget. Derimod tegner der sig ifølge meddelelsen et billede af, at de får lavere omkostninger i fremtiden. Således lyder det:

'Med salget til Cabonline har vognmændene i Taxi 4x27 sikret sig markant lavere omkostninger i 36 måneder og en efterfølgende garanti for at omkostningerne ikke stiger voldsomt.'

Sidste år blev Dantaxi solgt til kapitalfonden Triton, der ejer selskabet via skattely. Siden har selskabet været under massiv kritik. Blandt andet fordi selskabet har oprettet langt over 600 selskaber, hvorigennem det har fået fat i taxalicenser, der sidenhen sælges videre til mindre vognmænd, som binder sig til at køre for selskabet.

