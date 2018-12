Taxaboss i kovending efter massive stigninger: - Vores priser har været for høje

Hos Taxaselskabet 4x27 er man i den grad blevet straffet af kunderne for massive prisstigninger i julen.

Der skulle nemlig hostes op med så store beløb, at mange danskere slet ikke havde råd til at tage en hyrevogn hjem fra julefrokosten i hovedstadsområdet. De udeblevne kunder får nu selskabet til at gå til bekendelse. De indrømmer, at priserne har været for høje.

Derfor får man nu 50 procent i rabat nytårsaftensdag og første nytårsdag, melder 4x27.

Se også: Per betalte 879 kroner for en taxatur: Fandeme groft

Vanvittige summer

Taxaselskaber landet over har i henhold til den nye taxalov fået mulighed for at hæve priserne betydeligt i dagene 24. til 26. december samt 31. december og 1. januar.

Og det har man valgt at udnytte til fulde hos selskabet 4x27. I juledagene var startgebyret steget fra tre kroner til det maksimalt tilladte beløb på 135 kroner. Kilometertaksten steg fra 12 kroner mellem 6 til 18 i hverdagene til 25.50 kroner. Minuttaksten er også sat op.

Det har dog været for højt, erkender administrerende direktør, Thomas Petersen, over for Ekstra Bladet.

- Ja, vores priser har været for høje. Det medgiver jeg gerne. Derfor har vi har haft mange vogne, som har holdt stille i juledagene, og så har vi så valgt at give rabat i nytårsdagene, fordi vi ikke kan nå at ændre på taksterne.

Han forklarer de gigantiske stigninger med, at taxachaufførerne er presset på pengepungen.

- Der er kommet flere biler (taxaer, red.) på vejene i hovedstaden, og derfor tjener de ikke så mange penge, fordi de naturligvis har færre ture, siger Thomas Petersen.

- Men kan du forstå, at kunderne vælger jer fra, når I hæver priserne til det maksimale?

- Vi ved ikke endnu, hvor priserne skal ligge, før de passer til markedet, men hvorfor skal man sætte en gebyrsgrænse, hvis vi ikke må udnytte den, lyder svaret retorisk fra direktøren.

- Men det kan vel være svært at se, hvori rabatten ligger, når i hæver priserne så markant og så giver 'rabat' bagefter. Så er der vel bare tale om at I ændre priserne tilbage til 'normalen'?

- Det er svært at fastslå, hvor prislejet nøjagtigt ligger, men det er normalt dyrere at køre i taxa på de her dage, og ligesom alle andre, skal vores chauffører også have mere i løn. Når vi giver 50 procent i rabat, bliver det altså billigt i forhold til, hvad det ellers ville koste at tage en taxa til nytår.

Thomas Petersen understreger, at rabatten kun gælder for kunder, der prajer en vogn i København.

4x27-direktøren forsvarer selskabets prisstigninger med, at chaufførerne skal have en ordentlig løn, men Ekstra Bladet har tidligere talt med flere chauffører fra netop 4x27, som slet ikke har været tilfredse med de priser, de har skullet opkræve i juledagene.

Amok-priserne, som er indført i juledagene, 31. december samt 1. januar får nemlig kunderne til at boykotte taxaerne og tage bussen.

Sådan lød kritikken blandt andet fra taxachauffør Mefail Ramadani fra 4x27.

- De nye takster er noget lort, for folk fravælger os og tager den offentlige transport i stedet. De bliver simpelthen forskrækkede, når de ser, hvor høje priserne er, lød det fra den 49-årige chauffør.

Han har derfor undladt at køre lige så mange ture som normalt, for de høje priser skaber en dårlig stemning blandt kunderne.

- Jeg har ikke haft lyst til at køre så meget på grund af priserne, for det skaber dårlig stemning og skræmmer kunderne væk. Så jeg holder mig lidt væk og kører kun et par ture. Vi kan ikke gøre noget nu, men efter nytår vil vi kæmpe for at få lavet det om.

Hans kollega Syed Ghlem på 58 er enig med kollegaen .

På en hel arbejdsdag, første juledag, havde han modsat tidligere år kun to kunder, og en af dem var en ung kvinde, som havde glemt sit pas, da hun skulle ud at rejse.

Hun måtte derfor punge ud med 1300 kroner for for at blive kørt hjem og tilbage til lufthavnen, hvilket Syed Ghlem betegner som værende 'fuldkommen vanvittigt'.

- Der er meget stor forskel på, hvor mange kunder vi havde før juledagene og nu. I går havde jeg kun to kunder på en hel dag, så jeg måtte sidde i bilen og vente i mange timer. Jeg synes ikke, at priserne i julen er okay, for det er kun jul én gang om året, siger han.

Direktør forstår kritik

Administrerende direktør i 4x27, Thomas Petersen, er bekendt med, at flere af hans chauffører har været utilfredse over de massive prisstigninger.

- Det er rigtigt, at rigtig mange har været utilfredse, og derfor har vi valgt at løse det på den her måde, hvor vi giver 50 procent i rabat på alle ture.

Han håber, at rabatordningen kan være med til at forbedre stemningen hos de utilfredse chauffører.

- Tiden må vise, hvad der sker. Nu kan der også ske det modsatte, så nogle synes, at det er for billigt. Vi skal finde ud af, hvad en rigtig pris for nytårsaften er, siger Thomas Petersen og fortsætter:

- Alle er på ny jord her. Vi ved endnu ikke, hvor priserne skal ligge, men med det her tiltag gør vi et forsøg på at finde ud af det.

Se også: Taxachauffører raser: Prisstigninger skræmmer kunder væk

Se også: Taxachauffører i oprør over nyt gebyr: - Jeg overvejer at stoppe

Se også: Taxapriser stiger voldsomt til jul