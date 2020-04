Taxachauffør hyldet: 'Kunne ikke stoppe med at græde'

Der findes helte i Hollywood-film, og så findes der hverdagens helte. Især i øjeblikket.

En af dem er en unavngiven spansk taxachauffør. Han har i flere uger valgt at køre coronapatienter til og fra hospitaler i Madrid.

Søndag var endnu en dag på kontoret, og han fik et opkald fra et hospital, der skulle have hentet en coronapatient

Men da han kom frem, fik han sig en overraskelse.

Her stod læger og sygeplejersker klar med klapsalver og en kæmpe hyldest til den store mand.

Videoen er blevet delt af spanske fagforbund El Taxi Unido, der skriver følgende:

'Det er en overraskelse, som vi har valgt at give til en taxachauffør, der kører med patienter uden beregning. Vi har givet ham en konvolut med penge og et takkebrev. Han blev meget berørt og kunne ikke stop med at græde. Tak til ham og dem,' skriver de.

Den spanske taxachauffør udsætter sig selv for stor risiko for at blive smittet med coronavirus på sine ture, men det spanske taxaforbund understreger, at alt bliver sprittet og vasket af.

Spanien i krise

I Spanien er der registreret 410 dødsfald blandt coronapatienter det seneste døgn.

De seneste to dage har tallet været henholdsvis 585 og 565.

I alt 20.453 personer er nu bekræftet døde med coronavirus i Spanien. Det svarer til omkring 42,6 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Spanien er et af de lande, der er hårdest ramt under den globale coronapandemi. Landet er kun overgået af USA og Italien i antallet af coronarelaterede dødsfald.

Sammenligner man med befolkningens størrelse, er Spanien ifølge opgørelser fra Johns Hopkins University kun overgået af Belgien. Her er der registreret 47,6 coronarelaterede dødsfald per 100.000 indbyggere.