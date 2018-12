Taxachauffører i oprør over nyt gebyr: - Jeg overvejer at stoppe

Fremover skal det koste taxavognmænd otte kroner, hver gang de kører til Aalborg Lufthavn for at samle kunder op

En plan om at taxaer skal betale for at samle kunder op i Aalborg Lufthavn, har skabt røre blandt de aalborgensiske taxavognmænd.

De skal fra 1. februar betale otte kroner for at køre gennem en bom ved Aalborg Lufthavn for at få lov at samle kunder op.

Det skriver TV2 Nord.

Pengene går til Aalborg Lufthavns drift af bomsystemet og et system, der skal advisere chaufførerne om, hvor mange vogne der er behov for i lufthavnen.

Kim Marcussen er selvstændig vognmand i Aalborg. Han råder over en enkelt taxa og har en chauffør ansat, og han kommer til at kunne mærke bompengene på sin forretning.

- Det er en kæmpe udgift for vognmændene, og vi får jo ikke pengene ind igen. Det er noget, vi giver lufthavnen, siger Kim Marcussen til Ekstra Bladet.

- Og der er ingen garanti for, at vi får en kunde, når vi kører gennem bommen, lyder det fra ham.

Han bakkes op af en anden vognmand, der af hensyn til sit job gerne vil fremstå anonymt. Ekstra Bladet er bekendt med chaufførens identitet.

- Jeg kan ikke se, hvordan det kan være, at man skal komme og hente lufthavnens kunder, og så skal man til at give penge for at få lov at hente kunden, fortæller han.

Ikke mere ventetid

En del af lufthavnens nye bomsystem er, at hver enkelt taxa vil få en prognose om, hvornår på dagen der skal bruges taxaer i lufthavnen, og hvor mange der er brug for. Det fortæller Aalborg Lufthavns direktør, Søren Svendsen.

- Hvis de forstår det optimalt, så tror vi faktisk, at de får en bedre økonomi i deres kørsel, siger han.

Tidligere har Aalborg Lufthavn modtaget klager fra kunder, der har ventet op mod en halv time på at få en taxa i lufthavnen, fordi der ikke har været nok taxaer, når presset er størst.

En gevinst for vognmændene, mener lufthavnsdirektør Søren Svendsen om det nye system. Foto: Aalborg Lufthavn

Med 33 års erfaring som taxachauffører og vognmand i Aalborg mener Kim Marcussen ikke, at han vil drage udpræget nytte af lufthavnens service.

- Den kan ikke bruges til meget. Vi har en app, der hedder Flightradar. Den kan downloades, og så kan vi se flyankomster, og nu er vi så garvede, at vi ved nogenlunde, hvor mange passagerer der er med de forskellige flyvere, siger Kim Marcussen.

Nye vogne i lufthavnen

Ud over at finansiere passagerprognoserne skal vognmændenes bompenge gå til at skanne chaufførernes nummerplader.

Den nye taxalov betyder nemlig, at vognmænd, der ikke er hjemmehørende i Aalborg, nu godt må samle passagerer op i Aalborg Lufthavn, hvis de har en universal køretilladelse.

- Det er dem, der bruger systemet, der skal betale for det. Det er os, der indkøber systemet, og det er os, der sætter mandskab på til at administrere det, og vi vil gerne have det til at gå i nul. Så derfor indfører vi, at taxaerne skal betale otte kroner, hver gang de kører ind og tager en plads, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

Boykotter bommen

I protest mod bompengene har Kim Marcussen ikke længere tænkt sig at samle passagerer op på lufthavnens område.

- Jeg kører måske ud til lufthavnen, men jeg holder mig i periferien uden for bommen, hvis jeg skal samle kunder op, og så må de komme ud til os med de besværligheder, det nu giver.

Han bakkes op af den anden vognmand, der heller ikke er tilfreds med udsigten til at betale otte kroner for at køre i lufthavnen.

- Det kan være, at det bliver nødvendigt, hvis man skal have dem (lufthavnens ledelse, red.) i tale. Jeg kan ikke se, hvordan det kan være, at man skal komme og hente lufthavnens kunder, og så skal man til at give penge for at få lov at hente kunden, siger han.

- Jeg overvejer kraftigt, om jeg skal stoppe, mens legen den er god, og sige, at det var det.

Enige vognmænd

Begge vognmænd beretter om, at de forestående bompenge er et glohedt samtaleemne mellem chaufførerne.

- Jeg tror ikke, at der er nogen diskussion om, at det vist er et alment problem, siger den anden vognmand.

Yderligere er Kim Marcussen overbevist om, at hans kolleger vil holde uden for lufthavnsbommen sammen med ham og vente på kunder.

- Jeg er sikker på, at der er fuld opbakning blandt alle kolleger til, at det er sådan, det foregår, slår han fast og tilføjer, at flere chauffører havde planlagt en demonstration 3. januar, hvor de ville holde stille i protest.

Den plan blev dog udskudt, da indvielsen af lufthavnsbommen er blevet flyttet fra 1. januar til 1. februar.

Dantaxi, der dominerer taxamarkedet i Aalborg, vil ikke stille op til interview, før de har været til møde med lufthavnen om sagen 2. januar.