Taxakonge fortsætter indtog: Scorer hver tredje tilladelse

Det skattely-ejet selskab Dantaxi fortsætter med at rage taxatilladelser til sig. I den seneste udtrækning af tilladelser har selskabet fået fat i hver tredje.

Det viser en gennemgang af det netop offentliggjorte lodtrækningsresultat for 1. kvartal 2019.

Ud af 290 tilladelser har Dantaxi fået 93. Det til trods for, at Ekstra Bladet i sidste uge afslørede, at Dantaxi stort set ikke har brugt nogen af de tilladelser, som selskabet fik sidste år.

I alt fik Dantaxi sidste år 70 tilladelser, hvilket svarer til 11 procent af den samlede sum.

I dag er der kun tre af disse tilbage hos Dantaxi. Resten er solgt til andre vognmænd.

Dantaxi har altså fået 23 tilladelser mere i første kvartal, end selskabet fik hele sidste år.

Ny lov

Den nye taxalov har liberaliseret taxamarkedet således, at taxaselskaberne kan operere på tværs af kommunegrænserne. Samtidig er det meningen, at der ikke længere skal være begrænsning på, hvor mange taxatilladelser, der kan gives.

Tidligere var det ikke muligt at handle med taxatilladelserne, men selskaberne har fundet et smuthul i lovgivningen. Konkret opretter de et selskab. Hvert selskab har mulighed for at få 20 lodder i puljen, når der trækkes lod.

Dantaxi har siden januar 2018 oprettet mere end 600 selskaber, der kan bruges til at søge tilladelser. Alene i år er der oprettet 300 selskaber, hvilket betyder, at selskabet har haft 6000 lodder i kurven til de 290 tilladelser.

Dantaxi er ejet af den udenlandske kapitalfond Triton, og dermed har selskabet tilstrækkelig kapital i ryggen til at dække de økonomiske krav, der er til de selskaber, som søger tilladelser. Således skal der nemlig være en egenkapital på 400.000 i selskabet, hvis det skal søge 20 tilladelser.

Ejet gennem skattely

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere vognmænd, der har købt licenserne af Dantaxi. De ønsker ikke at stå frem med navn, men de fortæller samstemmende, at de nye regler betyder, at det er svært for dem at skabe en økonomi, hvor de kan købe lodder nok til at komme i betragtning i lodtrækningen. I stedet har de købt licenser af Dantaxi.

De ønsker ikke at fortælle, hvor meget de har betalt for licenserne. Derimod fortæller de samstemmende, at sammen med købet hører en aftale, der forpligter dem til at køre for Dantaxi i en treårig periode. Dermed sikrer Dantaxi, at selskabets logo bliver spredt ud over landet, ligesom selskabet tjener penge på den enkelte vognmand. Desuden køber vognmændene udstyr gennem Dantaxi.

Som Radio 24Syv og Ekstra Bladet har beskrevet er Dantaxi i dag ejet af kapitalfonden Triton. Gennem en række selskaber i Danmark ender ejerskabet i Luxembourg og derfra videre til Jersey. Begge steder er kendte skattely.

Vil stoppe iværksætterselskaber

Når Dantaxi opretter selskaber, der skal bruges til at søge om tilladelser sker det gennem de såkaldte iværksætterselskaber forkortet IVS. Men regeringen har med hjælp fra Dansk Folkeparti valgt at slukke for disse selskaber, der er kendetegnet ved, at der ikke kræves nogen opstartskapital.

Dantaxi har tilsyneladende tænkt sig at tilpasse sig den nye lovgivning. I en mail fra selskabets kommunikationschef, Rasmus Krochin, lyder det:

'Politikerne har ønsket mere konkurrence på taxiområdet, og Dantaxi indretter sig naturligvis efter den til enhver tid gældende lovgivning herunder brugen af IVS ’er.'

'Dantaxi har også i årets første lodtrækningsrunde valgt at oprette IVS’er med henblik på at erhverve et antal tilladelser som efterfølgende tilbydes interesseret vognmænd/førere tilknyttet Dantaxi.

Dantaxi har noteret, at i lighed med de forrige lodtrækninger, har vognmænd fra konkurrerende selskaber også i denne lodtrækning benyttet metoden.'