Taxakunder og passagerer skal skilles med plexiglas

Alle Dantaxis vogne vil være udstyret med håndsprit og afskærmning mellem passager og chauffør senest 2. juni.

Det skriver Dantaxi i en pressemeddelelse.

Initiativerne kommer som følge af en øget opmærksomhed på tryghed i branchen.

Det siger Vibeke Wolfsberg, kommerciel direktør i Dantaxi.

- Taxiselskaberne har siden krisens start ligget noget nær underdrejet. Da det så værst ud, var tre ud af fire taxiture ganske enkelt forsvundet.

- Det er vores vurdering, at der i tiden fremover vil være fokus på tryghed på hele persontransportområdet, siger Vibeke Wolfsberg.

Ifølge Dantaxi har man valgt at indføre tiltagene på baggrund af erfaringer fra udlandet.

Konkret betyder det, at behovet for individuel transport vil stige under genåbningen af samfundet.

Dantaxi har næsten halvdelen af de omkring 4000 taxaer på de danske veje.

Vibeke Wolfsberg uddyber, at det ikke har været nemt at lave en langtidsholdbar løsning, som kan mindske smitterisikoen i en taxa.

- Der er større krav til montering i et køretøj, hvor der skal tages hensyn til trafiksikkerheden.

- Hverken plexiglasplader eller håndsprit må flyve rundt i kabinen ved sammenstød. Og der er selvfølgelig en forventning om, at det her udstyr er forsvarligt at køre med, siger Vibeke Wolfsberg.

Det vides ikke, om afskærmningen mellem chauffør og passager bliver permanent inventar i bilerne, da det afhænger af coronasituationens udvikling.

- Vi forventer klart, at det her er noget, vi kommer til at køre med i en længere periode.

- Så længe der er et behov, så vil vi have de her tiltag i vores biler, siger Vibeke Wolfsberg.

Ud over afskærmning og håndsprit stiller Dantaxi udvidede krav til afspritning og rengøring af kontaktflader i og uden på den enkelte taxi.