Taxichauffør: Ny regel bliver et problem for alle

Taxiloven bliver ændret, så chauffører fremover skal kunne bevise, at de kan tale dansk. Ekstra Bladet kørte en tur med to chauffører, der ser forskelligt på den nye regel

I modsætning til rengøringsassistenter, butiksansatte, bartendere og andre jobs i servicesektoren stiller et politisk flertal nu krav til danskkundskaberne hos taxichauffører.

- Det bliver et problem, siger Bahman Mirlashari, der er chauffør hos taxiselskabet Drivr.

Han tror, at mange vil få problemer med at komme i job med det nye krav. Selv har han lært at tale dansk netop gennem sit arbejde.

- Jeg ved godt, at jeg ikke er en chauffør, der taler godt dansk.

- Men det er vigtigere at forstå, hvad mine kunder ønsker, siger han.

Lidt anderledes lyder det fra kollegaen Franco Esposito.

- Jeg tror, at hvis du kører taxi eller er buschauffør, så skal du forstå og tale dansk.

Men kurset, som man skal gennemføre for at blive taxichauffør foregik i forvejen på dansk.

- Hvis du ikke forstår dansk, dumper du, fortæller han.

Rimeligt krav

Det var før ændringen i loven uddannelsesstedernes ansvar at sikre, at deltagerne på kvalifikationskurset kunne tale dansk.

Men det har ikke fungeret, mener regeringen, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der er partierne bag den nye aftale.

- Det er et helt rimeligt krav, at man skal kunne føre en samtale på dansk, når man kører taxi, og det får vi nu bedre dokumentation for, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Vognmændene skal nu dokumentere, at de enten har bestået Prøve i Dansk 2 eller folkeskolens afgangseksamen i dansk.

Svært at komme ind på arbejdsmarkedet

Men den nye regel har mødt kritik fra partierne uden for aftalen.

'Forbrugerne vælger det taxaselskab, som de synes, de får en god service fra. Taxaselskaberne bestemmer selv deres ansættelsespolitik. Sådan fungerer det alle andre steder i servicesektoren, og sådan bør det selvfølgelig også fungere med hyrevognsservice ,' skriver Liberal Alliances Ole Birk Olesen på Facebook.

Også Sikander Siddique, der er politisk leder for partiet Frie Grønne, er utilfreds med ændringen.

'Troede det var en prioritet at indvandrere skulle kunne forsørge sig selv. Nu gør man det endnu sværere at komme ind på eller blive på arbejdsmarkedet,' skriver han på Twitter.